喝了可惜 這款酒居然增值40倍！

2018-03-15 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



格蘭傑私藏系列第九款 Glenmorangie Spios「辛香」。圖／格蘭傑提供

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台灣懂威士忌的酒迷愈來愈多，吸引各家高價、限量訂製酒來台。最近THE BALVENIE DCS Compendium百富首席調酒師典藏系列第3章，以全台限量6組、2,265,000元的價格攻頂。格蘭傑第9款私藏系列 Glenmorangie Spìos「辛香」以1,600元的平易價格入市，其價格不高但增值力道驚人，第1、4款因特殊且絕版，市場蒐購價已直奔40倍計。

格蘭傑品牌經理戴先志表示，私藏系列(Private Edition)是總製酒師比爾．梁思敦的系列實驗，台灣喜歡嘗試新口味的酒迷愈來愈多，市場表現亮眼；因酒商實施全球統一定價策略，此款限量酒價格平易，但增值威力驚人。他說，以第1、4款來說，當時的售價之於今日，可以英鎊計算（約增值40倍），甚至更高。

第9款私藏系列，是比爾博士首款使用美國裸麥威士忌酒桶熟成的單一麥芽威士忌，命名來自蘇格蘭蓋爾語的「Spice香料」之意，以獨特風味與豐富個性，讓人遙想美國裸麥威士忌的鼎盛時期。比爾博士為了製作 Glenmorangie Spìos，光找尋美國裸麥威士忌酒桶就花了10年的時間，再經6年潤桶，才注入新酒存放，聞來帶有潮濕土壤間的綠草清香，接著裸麥的香味在口中爆發，比爾最喜歡加點水再喝「像噴火龍從柵欄衝了出來」，形容極其生動妙趣。即起全台限量發表， 建議售價1,600元。

另一款大師之作，是百富首席調酒大師大衛史都華（David C. Stewart MBE）推出的威士忌典藏大作「THE BALVENIE DCS Compendium百富首席調酒師典藏系列」第3章，以「酒窖管理的秘密」為系列主題，精選5款珍稀且具代表性的單一麥芽威士忌酒款，凸顯酒窖管理對於威士忌的品質及產量的影響。

「百富首席調酒師典藏系列」集結大衛史都華畢生製酒工藝的精華，共分5個章節，每個章節都經大衛史都華親選詮釋；從2016年開始共分成5年，每年推出1個章節上市。此章節中的「1961年雪莉桶珍稀威士忌」，於1961年6月14日入桶陳年，比首席調酒師還早一年，為了紀念大衛史都華55周年職業生涯，刻意選在陳放屆滿56年的前兩天─2017年6月12日開桶裝瓶。也是百富目前所出產的最高年份威士忌，台灣提供單瓶販售，售價1,400,000元，被形容是「博物館等級的珍藏」。

「第3章酒窖的秘密」全台限量6組，其中「1961年歐洲雪莉桶55年珍稀威士忌」、「1973年歐洲雪莉桶43年珍稀威士忌」、「2004年歐洲雪莉桶13年珍稀威士忌」3款另在台灣提供單瓶販售。

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