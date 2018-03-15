初春新風味！義美濃綠奶茶尬上浪漫風草莓歐蕾

2018-03-15 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



全家獨家導入義美濃綠奶茶。圖／全家提供 分享 facebook 台灣人愛喝飲料，尤其是奶茶在去年可說是襲捲熱潮，全家春季獨家導入義美濃綠奶茶，維持高比例乳含量，打造初春清爽型茶飲，同時推出手搖飲，在超商也能喝到手搖茶店的人氣商品；7-ELEVEN則搶攻少女心推出櫻花風草莓歐蕾。另外，家樂福祭出咖啡奶茶促銷活動，下殺5折，消費滿額送好禮。

幸福鮮奶茶靜岡抹茶，原價95元，特價69元。圖／家樂福提供 分享 facebook 全家延續去年冬天奶茶熱潮，再度獨家導入義美濃綠奶茶，保留高比例的含乳量，並提高綠茶比例，主打香醇茶香，售價35元，3月27日前，指定商品第2件6折。另外，全家同步導入泰山「茶攤一條街」新品牌，推出手搖茶店COMEBUY甜橙金萱、日出茶太招牌烤奶和水巷茶弄檸檬小紫蘇的聯名招牌茶飲，3月27日前單件特價28元，2件特價55元。

7-ELEVEN搶攻櫻花季商機，這回在CITY CAFE杯身上作文章，美到讓女孩心花朵朵開。CITY CAFE城市櫻花杯共有5款，分別是東京、巴黎、西雅圖、首爾及華盛頓不同城市的櫻花圖案杯身，還有專屬杯套。同時，推出櫻花風草莓歐蕾，結合櫻花季浪漫粉紅色的概念，以草莓牛奶中加入草莓果乾，打造酸酸甜甜的多層次口感，全台限量40萬杯。3月27日前，持icash2.0購買CITY CAFE享第2杯7折優惠。

家樂福即日起至3月20日推出沖調咖啡奶茶季，除了有上百支沖泡飲品一次下殺5折起，今年也加入很夯的冷藏鮮奶茶及日本透明奶茶等商品。家樂福表示，近2年濾掛式咖啡受到消費者青睞，今年咖啡奶茶季中，除引進台北名店湛盧咖啡的濾掛咖啡新品台北曼波之外，也加入現烘咖啡專門店cama cafe的cama鎖香煎焙濾掛式咖啡，原價150元，特價119元。去年以鮮奶茶引爆市場關注的義美，今年也推出同系列可回沖式抹茶拿鐵以及錫蘭奶茶。