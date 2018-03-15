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LV推神秘飛行陀飛輪表 展現高超製作技藝

2018-03-15 11:05聯合報 記者曾智緯╱即時報導

Tambour Moon神秘飛行陀飛輪腕表承襲了Tambour Moon家族帶有...
Tambour Moon神秘飛行陀飛輪腕表承襲了Tambour Moon家族帶有「腰身」的表殼。圖／Louis Vuitton提供
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製表資歷不到20年的路易威登（Louis Vuitton）對比其他動輒擁有數百年歷史的表廠，乍看之下，真的就像個「年輕小夥子」。不過有意思的就在於，這個品牌在做表這件事上，卻十分的傳統，而且短短數年間，就有了多只高複雜腕表面世。

從可小時翻轉設計的Spin Time表、Repetition Minutes三問報時表、日內瓦印記鏤空陀飛輪表，每一只都有著品牌的奢華魅力以及源自旅行的精神。今年，Louis Vuitton依舊沒有打算參加任何的鐘表展，不過，新款的高級複雜腕表還是如期曝光了。品牌推出了首款Tambour Moon神秘飛行陀飛輪表，就如同其名稱，在視覺上時、分針和機芯的各個零件都如同懸浮般的存在。技巧說穿了不難，不過難度在於如何把每個部件，安置於「看不見」的表盤和軸承上，這是品牌自己的再突破。

全新的Tambour Moon神秘飛行陀飛輪腕表，採用了自製的手上鍊LV 110機芯，12點鐘方向的招牌Monogram圖騰下，有著直線排列的同軸雙發條盒，因此造就出長達8天的動力儲存。視覺焦點再往下到6點鐘，則是每60秒旋轉一圈的飛行陀飛輪，表冠看起來與發條盒毫無連結點，不過這就是神秘表不能說破的秘密，也是考驗製表師的能耐。當然，這只全新的複雜腕表，承襲了Tambour Moon家族帶有「腰身」的表殼，購買者更能在陀飛輪框架背面鐫刻姓名，貫徹品牌的訂製傳統。

路易威登Tambour Moon神秘飛行陀飛輪腕表，鉑金表殼，具8天動力儲存，可...
路易威登Tambour Moon神秘飛行陀飛輪腕表，鉑金表殼，具8天動力儲存，可鐫刻姓名。圖／Louis Vuitton提供
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路易威登透的LV 110手上鍊機芯，具有雙發條盒，採取神秘表的作法，不論從哪一面...
路易威登透的LV 110手上鍊機芯，具有雙發條盒，採取神秘表的作法，不論從哪一面都有鏤空效果。圖／Louis Vuitton提供
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神秘表的做法，說穿了就是透過不同層藍寶石水晶玻璃當作承軸，進而帶動腕表的上鍊和校...
神秘表的做法，說穿了就是透過不同層藍寶石水晶玻璃當作承軸，進而帶動腕表的上鍊和校時。圖／Louis Vuitton提供
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