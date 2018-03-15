LV推神秘飛行陀飛輪表 展現高超製作技藝

2018-03-15 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



Tambour Moon神秘飛行陀飛輪腕表承襲了Tambour Moon家族帶有「腰身」的表殼。圖／Louis Vuitton提供 分享 facebook 製表資歷不到20年的路易威登（Louis Vuitton）對比其他動輒擁有數百年歷史的表廠，乍看之下，真的就像個「年輕小夥子」。不過有意思的就在於，這個品牌在做表這件事上，卻十分的傳統，而且短短數年間，就有了多只高複雜腕表面世。

從可小時翻轉設計的Spin Time表、Repetition Minutes三問報時表、日內瓦印記鏤空陀飛輪表，每一只都有著品牌的奢華魅力以及源自旅行的精神。今年，Louis Vuitton依舊沒有打算參加任何的鐘表展，不過，新款的高級複雜腕表還是如期曝光了。品牌推出了首款Tambour Moon神秘飛行陀飛輪表，就如同其名稱，在視覺上時、分針和機芯的各個零件都如同懸浮般的存在。技巧說穿了不難，不過難度在於如何把每個部件，安置於「看不見」的表盤和軸承上，這是品牌自己的再突破。