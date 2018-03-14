拚舒適安全 商用車搶汰舊商機

2018-03-14 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ╱即時報導



進入3月傳統商用車旺季，業者在原有的載貨機能外，更強化商用車的舒適性及安全性，加上政府汰舊換新補助政策的加持，今年商機仍備受看好。

在老車汰舊換新的政策補貼下，商用車堪稱是最大受益族群，最主要是因為商用車售價一般較低，補貼5萬元往往占了將近1成的售價，刺激了老舊車主換車需求。

中華汽車表示，2016年正式推出汰舊換新政策後，3.5噸級以下整體商用車市場銷量較15年成長逾5千台，成長幅度達16%。其中中華三菱商用車VERYCA及DELICA合計銷量成長逾4千台，成長幅度達20%，17年中華商用車銷量約2.3萬台，與16年維持相同銷量，並未有銷售退燒情況。

業者看好今年整體商用車表現，積極強化商用車的產品特色，現代商用車發表ALL NEW PORTER柴油小霸王，除了原有優異載貨機能外，更強化商用車的安全性，全車系標配ESP電子式車身穩定系統、ABS防鎖死煞車系統、HAC上坡起步輔助系統，讓商用車也能同步擁有小客車的特色。

另外全新PORTER的軸距放大到2,640mm，貨台最長可達10.3尺，合法載重最高可達1,435公斤，載貨量大幅提升，搭配全新加入的5速自排車型，不管是頭家還是頭家娘，都可以輕鬆上手。此外更提供加大尺碼的「豪華型1¼駕駛座艙」，駕駛座椅可以滑動傾斜，休息小憩更加便利，以更具競爭力的優勢切入台灣商用車市場。