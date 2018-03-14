一條路就5顆星！中山區勇奪「最多米其林星星行政區」

2018-03-14 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



《台北米其林指南》名單出爐，被視為台灣美食圈一大盛事。這次全台北共20家餐廳摘星，其中士林、大同、松山與信義區，各有1家星級餐廳入圍，中正區為2家，而中山與大安區都有7家星級餐廳，中山區更累計有8顆星，為所有行政區之最。

共有7家星級餐廳的大安區，包括有野村壽司、MUME、La Cocotte、大腕等店家，均為米其林一星，菜色則包含日、歐陸、法等不同派系；至於星星數量最多的中山區，則是有二星的祥雲龍吟，以及亞都麗緻飯店的天香樓、明福台菜海鮮等一星餐廳。其中中山區鄰近美麗華商圈的「樂群三路」上，更是匯聚了態芮、RAW、祥雲龍吟、教父牛排等4家星級餐廳，共計5顆星，為全台北米其林星數最高的一條道路。至於大同區雖僅有一間，但卻是三星級的頤宮中餐廳。