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一條路就5顆星！中山區勇奪「最多米其林星星行政區」

2018-03-14 22:54聯合報 記者陳睿中╱即時報導

《台北米其林指南》名單出爐，被視為台灣美食圈一大盛事。這次全台北共20家餐廳摘星，其中士林、大同、松山與信義區，各有1家星級餐廳入圍，中正區為2家，而中山與大安區都有7家星級餐廳，中山區更累計有8顆星，為所有行政區之最。

共有7家星級餐廳的大安區，包括有野村壽司、MUME、La Cocotte、大腕等店家，均為米其林一星，菜色則包含日、歐陸、法等不同派系；至於星星數量最多的中山區，則是有二星的祥雲龍吟，以及亞都麗緻飯店的天香樓、明福台菜海鮮等一星餐廳。其中中山區鄰近美麗華商圈的「樂群三路」上，更是匯聚了態芮、RAW、祥雲龍吟、教父牛排等4家星級餐廳，共計5顆星，為全台北米其林星數最高的一條道路。至於大同區雖僅有一間，但卻是三星級的頤宮中餐廳。

其實除了星星外，《台北米其林指南》中，還有包括餐盤、必比登笑臉等不同圖示的推薦名單，各自代表食材新鮮並且菜餚美味，以及物超所值的千元以下美食等不同意義，亦可作為消費者參考。例如國賓飯店旗下的粵菜廳、川菜廳、A Cut均獲得米其林餐盤推薦，而鼎泰豐、點水樓等36家餐廳與小吃，則是獲得必比登推薦。

位於中山區的祥雲龍吟，今年獲得米其林二星。圖／祥雲龍吟提供
位於中山區的祥雲龍吟，今年獲得米其林二星。圖／祥雲龍吟提供
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《台北米其林指南》名單。圖／報系製作
《台北米其林指南》名單。圖／報系製作
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中山區樂群三路上就有RAW、祥雲龍吟等星級店，為全台星度最高的道路。圖／截自Go...
中山區樂群三路上就有RAW、祥雲龍吟等星級店，為全台星度最高的道路。圖／截自Google map
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米其林小吃

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