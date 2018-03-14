星巴克台灣20年特展 這杯門市喝不到的咖啡太銷魂

2018-03-14 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



星巴克從1998年在台灣端出第一杯咖啡開始，至今已在台滿20周年，星巴克除了是全球第二波咖啡浪潮的浪頭，在台20年也深刻影響台灣人愛喝咖啡的文化，以及推進了台灣第三波咖啡浪潮的興起。迎接20周年，台灣星巴克以「Exploring Starbucks Taiwan幸福咖啡島」為主題，推出品項豐富的20周年紀念系列商品，並在3/17～4/12在華山藝文特區舉辦「星巴克台灣20年幸福咖啡島特展」，除了回顧20年的時光，現場還有肯定讓星巴克迷超興奮的特展限定復刻版咖啡與周邊商品。

走進「星巴克台灣20年幸福咖啡島特展」，入口即復刻星巴克位於西雅圖派克市場的第一間創始店樣貌，接著有如走入時光長廊，回顧星巴克在台灣的早期與現代店型的變化，還有展出歷年星巴克杯、聯名杯與星巴克熊，勾起那些年我們曾經擁有的星巴克杯。光看展不過癮，特展也陳列大型星巴克杯以及體驗封面人物等特色照相區，讓入場民眾盡情拍得過癮。逛上二樓還有豐富的20周年紀念商品專賣店，包括20周年巨型杯、購物袋、隨行卡等都是特展首賣商品。

回顧星巴克，當然還是味蕾最能生動回味，走進特展的星巴克吧台，一定要點杯20周年特展限定飲料「特選冰搖雙份濃縮咖啡」，喝完還可把玻璃杯帶回家。這一杯咖啡是復刻當年台灣星巴克第一款義式調和咖啡，喝得到濃縮咖啡的濃郁香氣與乳香平衡的美好滋味，只有在華山特展期間才喝得到。