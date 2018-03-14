千萬行頭加持！潘瑋柏穿Christian Dada特製戰衣開唱

2018-03-14 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



唱跳俱佳的潘瑋柏（Wilber）向來就是潮流的指標性人物，他近日在上海舉辦「Alpha創使者世界巡迴演唱會」記者會。活動上的穿搭，也引起不少粉絲的討論，全身行頭總價值破3千萬，大手筆的程度讓人咋舌。

近年發展重心轉往大陸的潘瑋柏先在選秀節目「中國有嘻哈」中擔任評審，使他的知名度大增，更將在今年4月21日於北京凱迪拉克中心舉辦演唱會，消息一曝光便有不少品牌都表態願意為潘瑋柏量身打造登台的行頭。而在宣布演唱會記者會當天，他就先配戴了頂級腕表品牌Richard Mille採用納米碳纖維技術及全鈦材質製成的RM020陀飛輪懷表，搭配Christian Dada的春夏系列高領T恤和單排釦刺繡字體長版大衣，光是懷表部分的價格就超過3千萬。