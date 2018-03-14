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千萬行頭加持！潘瑋柏穿Christian Dada特製戰衣開唱

2018-03-14 20:31聯合報 記者曾智緯╱即時報導

唱跳俱佳的潘瑋柏（Wilber）向來就是潮流的指標性人物，他近日在上海舉辦「Alpha創使者世界巡迴演唱會」記者會。活動上的穿搭，也引起不少粉絲的討論，全身行頭總價值破3千萬，大手筆的程度讓人咋舌。

近年發展重心轉往大陸的潘瑋柏先在選秀節目「中國有嘻哈」中擔任評審，使他的知名度大增，更將在今年4月21日於北京凱迪拉克中心舉辦演唱會，消息一曝光便有不少品牌都表態願意為潘瑋柏量身打造登台的行頭。而在宣布演唱會記者會當天，他就先配戴了頂級腕表品牌Richard Mille採用納米碳纖維技術及全鈦材質製成的RM020陀飛輪懷表，搭配Christian Dada的春夏系列高領T恤和單排釦刺繡字體長版大衣，光是懷表部分的價格就超過3千萬。

愛表成痴的潘瑋柏是演藝圈中著名的腕表藏家，他更與Richard Mille先生有交情，今年1月時更以VIP身份受邀至日內瓦賞表。於是品牌此次為了他要開演唱會，於是利用了特製鈦合金和納米碳纖維技術製成RM020陀飛輪懷表，全球僅一只。不僅如此，時尚品牌Christian Dada也將為其打造戰衣，設計師表示會針對潘瑋柏的主打歌「Coming Home」來設計，一如過去他為Lady Gaga和重金屬搖滾Kiss樂團等人規劃造型時的作法。

潘瑋柏近日在上海舉辦「Alpha創使者世界巡迴演唱會」記者會，活動上的穿搭，也引...
潘瑋柏近日在上海舉辦「Alpha創使者世界巡迴演唱會」記者會，活動上的穿搭，也引起不少粉絲的討論。圖／Christian Dada提供
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潘瑋柏穿Christian Dada刺繡字體長版大衣，約27,000元。圖／Ch...
潘瑋柏穿Christian Dada刺繡字體長版大衣，約27,000元。圖／Christian Dada提供
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Christian Dada藍色高領圖案上衣，約9,400元。圖／Christi...
Christian Dada藍色高領圖案上衣，約9,400元。圖／Christian Dada提供
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潘瑋柏身穿Christian Dada春夏系列服飾，搭配總價值超過3千萬的陀飛輪...
潘瑋柏身穿Christian Dada春夏系列服飾，搭配總價值超過3千萬的陀飛輪懷表。圖／摘自微博
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Richard Mille RM020陀飛輪懷表，採用特製鈦合金和納米碳纖維技術...
Richard Mille RM020陀飛輪懷表，採用特製鈦合金和納米碳纖維技術製成，約3,000萬元。圖／Ricahard Mille提供
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愛表成痴的潘瑋柏是演藝圈中著名的腕表藏家，他更與Richard Mille先生（...
愛表成痴的潘瑋柏是演藝圈中著名的腕表藏家，他更與Richard Mille先生（左）有交情。圖／摘自微博
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