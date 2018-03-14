曾愷玹 送給先生的白色情人節禮物是…地瓜球！

2018-03-14 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



瑞士保養品牌VALMONT推出全新的眼部護膚商品，由曾愷玹擔綱發表會嘉賓，她一現身立刻引起變瘦了的一陣驚呼，但曾愷玹表示她體重沒變、也沒刻意減重，只是透過瑜伽來維持身型。

曾愷玹直言保養的時機點很重要，她會趁剛洗好澡、毛孔張開的時間護膚，並且在身上勤擦乳液，按摩容易水腫的下半身；眼部保養則是按部就班的精華、眼膠、眼霜三部曲，白天妝前簡化為眼膠、眼霜，讓妝更服貼。提及活動當日是0314白色情人節，她有準備禮物送先生嗎？答案竟然是「地瓜球」！她說夫妻倆沒有過節日的習慣，因此就沒特別計畫或打算。