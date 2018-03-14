曾愷玹 送給先生的白色情人節禮物是…地瓜球！
瑞士保養品牌VALMONT推出全新的眼部護膚商品，由曾愷玹擔綱發表會嘉賓，她一現身立刻引起變瘦了的一陣驚呼，但曾愷玹表示她體重沒變、也沒刻意減重，只是透過瑜伽來維持身型。
曾愷玹直言保養的時機點很重要，她會趁剛洗好澡、毛孔張開的時間護膚，並且在身上勤擦乳液，按摩容易水腫的下半身；眼部保養則是按部就班的精華、眼膠、眼霜三部曲，白天妝前簡化為眼膠、眼霜，讓妝更服貼。提及活動當日是0314白色情人節，她有準備禮物送先生嗎？答案竟然是「地瓜球」！她說夫妻倆沒有過節日的習慣，因此就沒特別計畫或打算。
身為4歲小孩的媽，善用零碎的時間很重要，對於眼周她會以眼膜作為重點保養，因為只要敷上20分鐘就可以迅速補水，還可以同時做其他的事，這次VALMONT推出的「瞬效紓活眼膜」，是以黏多醣體等來主打挹注水分能量，以及咖啡因、綠茶及山金車萃取，單次包裝的眼膜在使用時須按壓填充液的一側，讓眼膜紙完全浸潤，眼膜紙的材質並非生物纖維，而是來自海藻，因此觸感彈潤服貼有別於一般眼膜材質，敷上15至20分鐘即可卸下。同步上市的新品「極緻保濕亮眸眼膠｣ 則是運用到品牌兩款明星商品肌密更新面膜、極緻保濕強效精華的成分，前者去年銷售出以往4倍的佳績，凝膠狀的清爽質地，擦上時有冰涼鎮定感，適合作為眼周保養的第一道步驟。
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