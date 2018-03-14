得英特、VALMONT 眼周冠軍保養再升級
眼部保養推新品，瑞士品牌VALMONT上市眼膠以及方便攜帶的眼膜，得英特DERM iNSTITUTE則是以熱賣的眼霜打造升級版，為女性眼周保養提出新對策。
得英特以胜肽為基石，集結抗老抗皺、淨白、保濕、抗敏等命題，針對眼周推出全新升級的「青春煉金超能眼霜」，據品牌指出，預估2020年全球保養品市場規模將達到每年度1,470億美元，日常保養護膚品占其中4成，之中又以抗老保養占了43%，且現代人的熬夜、用眼過度等習慣容易加速肌膚老化，因此品牌也專注抗老領域，2013年問世的青春煉金超能眼霜，如今在台灣每年可突破萬瓶銷售，居亞洲之冠，今年春季也上市升級版。
瑞士保養品牌VALMONT則推出全新眼部護膚商品，由曾愷玹擔任活動嘉賓，發表質地清爽的「極緻保濕亮眸眼膠｣和衛生便利單片包裝的「瞬效紓活眼膜」，眼膜是以黏多醣體來主打挹注水分能量，以及咖啡因、綠茶及山金車萃取等，使用時須按壓填充液的一側，讓眼膜紙完全浸潤，其材質並非生物纖維，而是來自海藻，因此觸感彈潤服貼，敷上15至20分鐘即可卸除。同步上市「極緻保濕亮眸眼膠｣ 運用到品牌兩款明星商品肌密更新面膜、極緻保濕強效精華的成分，前者去年銷售業績賣出以往的4倍，眼膠冰涼凝凍狀的清爽質地，適合作為眼周保養的第一道步驟。
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