Garmin Pay來了！智慧手表行動支付的新選擇

2018-03-14 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



台灣行動支付市場日益蓬勃，4大超商陸續開通行動支付應用，主管機關也從政策面與通路端支持，全力衝刺2020年行動支付普及率達6成的目標，行動支付平台更是五花八門，Garmin與iPASS一卡通及國泰世華、中國信託、玉山、台北富邦、台新、聯邦等6大銀行攜手推出橫跨票證與信用卡的支付平台Garmin Pay，台灣也成為Garmin Pay在全球第一個同時支援票證與信用卡支付的行動支付市場。

Garmin亞太區總經理黃寶藏表示，相較於智慧手機，穿戴式手表、手環更具備直覺支付的優勢。Garmin Pay可涵蓋大多數非現金支付的消費場域，iOS及Android作業系統的手機皆可以下載Garmin Connect Mobile App，不限制特定手機廠牌，搭配支援Garmin Pay功能的智慧手表即可進行行動支付。

Garmin Pay的信用卡支付必須先透過App綁定指定銀行信用卡，iPASS一卡通晶片則已內建在指定款智慧手表中，因此不需要設定，可直接感應支付與儲值，包括捷運、公車、台鐵、腳踏車等大眾運輸工具或便利商店、超市等小額消費商店皆可使用；使用Garmin Pay付款時不需與手機連線，可獨立透過手表付款，萬一有手表離開手腕再進行支付的需求，僅需重新輸入密碼即可。

Garmin指出，Garmin Pay不會將用戶信用卡資訊儲存到Garmin智慧表、Garmin Connect Mobile App或伺服器中；而是使用代碼化資訊儲存於裝置的安全隔離晶片，僅允許獲授權的程式取用內容資訊，保護重要資訊不被一般程式或病毒及惡意程式盜取；每經過24個小時使用錢包或是每次將手表從手腕取下後再進入錢包畫面時，手表都會要求使用者重新輸入密碼，如果密碼輸入錯誤3次，Garmin Pay會自動關閉錢包功能，提高安全性。