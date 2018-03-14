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釋放金色女力 鍾瑤、連俞涵用PANDORA打亮璀璨自我

2018-03-14 19:46聯合報 記者孫曼╱即時報導

丹麥珠寶品牌PANDORA全球同步發表新系列PANDORA SHINE，以陽光和蜜蜂為靈感，全系列作品散發璀璨金色的光芒，在925純銀的珠寶上更鍍上色澤溫柔的18K金，散發華麗高貴的氣質。新生代藝人鍾瑤、連俞涵在台北發表會都以金色造型閃耀亮相，混搭配戴自我風格的新品。派對上並有魏如萱現場演唱，展現女性的金色能量。

本來就是PANDORA粉絲的鍾瑤，自己就有收藏過純銀手環和串飾，因為平常穿著打扮偏好黑色，她覺得搭配銀色的飾品非常好看。而這次戴上以陽光為靈感的創作的金色PANDORA SHINE系列，她驚呼「根本是為我設計的呀！」熱愛海洋的她最喜歡陽光帶來的正能量。平常選購飾品，鍾瑤也很「阿莎力」，看中就打包，較少比價。雖然也收過男生送的飾品，不過她認為首飾是比較私密的物件，該由女性來決定自己想要什麼，即使再貴她也覺得應該自己選購。

而身上配戴超討喜蜜蜂系列的連俞涵，也很認同「做自己」的Bee（Be）Mine寓意。她說自己一直很喜歡大自然為主題的系列，而PANDORA SHINE的蜜蜂飾品，有很豐富的細節，在蜂巢上還飾有小蜜蜂，精巧可愛。自認購物很節制的她不多買，但買了就絕對會配戴，尤其喜歡小巧的飾品，讓靠近她的人才看得到。

PANDORA SHINE系列是PANDORA首度推出的金色系列，在925純銀的飾品上先塗上一層鈀合金，再鍍上18K金共三層做工，繁複精緻，而親切的價位在14K金系列之下，可與既有的純銀系列和玫瑰金系列作混搭，3月15日起在全台指定11家門市販售。

蜜蜂系列比喻忙錄的現代女性，透過採集與滋養展現女性的力量、愛情、及正能量，而以陽光為靈感的設計則希望能讓配戴的女性在生命中不同階段能閃耀自我。這是來自米蘭的設計師雙人組Francesco Terzo 與A. Filippo Ficarelli自去年底上任以來推出的首個系列，未來也計畫推出更豐富的選擇，讓女性得以透過PANDORA的配件混搭，創造獨特的自我風格。

鍾瑤戴上以陽光為靈感的創作的金色PANDORA SHINE系列。記者陳正興／攝影
鍾瑤戴上以陽光為靈感的創作的金色PANDORA SHINE系列。記者陳正興／攝影
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PANDORA SHINE 全新系列在925純銀材質上度上18K黃金，以蜜蜂和陽...
PANDORA SHINE 全新系列在925純銀材質上度上18K黃金，以蜜蜂和陽光為設計靈感。圖／PANDORA提供
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PANDORA SHINE鏤空金色蜂巢頸鍊 8,480元。圖／PANDORA提供
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PANDORA SHINE甜蜜蜂窩鋯石吊飾 3,880元。圖／PANDORA提供
PANDORA SHINE甜蜜蜂窩鋯石吊飾 3,880元。圖／PANDORA提供
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PANDORA SHINE 系列串飾，1,980元起。圖／PANDORA提供
PANDORA SHINE 系列串飾，1,980元起。圖／PANDORA提供
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連俞涵配戴PANDORA SHINE蜜蜂系列，很認同「做自己」的Bee（Be）M...
連俞涵配戴PANDORA SHINE蜜蜂系列，很認同「做自己」的Bee（Be）Mine寓意。記者陳正興／攝影
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鍾瑤戴上以陽光為靈感的創作的金色PANDORA SHINE列。記者陳正興／攝影
鍾瑤戴上以陽光為靈感的創作的金色PANDORA SHINE列。記者陳正興／攝影
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PANDORA SHINE燦爛之路鋯石固定釦 2,580元。圖／PANDORA提...
PANDORA SHINE燦爛之路鋯石固定釦 2,580元。圖／PANDORA提供
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PANDORA SHINE陽光芒琺瑯鋯石吊飾3,880元。圖／PANDORA提供
PANDORA SHINE陽光芒琺瑯鋯石吊飾3,880元。圖／PANDORA提供
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PANDORA SHINE 蜂巢系列串飾，1,980元起。圖／PANDORA提供
PANDORA SHINE 蜂巢系列串飾，1,980元起。圖／PANDORA提供
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PANDORA SHINE鏤空蜂巢鋯石寬版戒指6,380元、鏤空金色蜂巢琺瑯串飾...
PANDORA SHINE鏤空蜂巢鋯石寬版戒指6,380元、鏤空金色蜂巢琺瑯串飾1,980元、女王蜂琺瑯鋯石吊飾3,380元。圖／PANDORA提供
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