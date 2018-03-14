釋放金色女力 鍾瑤、連俞涵用PANDORA打亮璀璨自我

2018-03-14 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



丹麥珠寶品牌PANDORA全球同步發表新系列PANDORA SHINE，以陽光和蜜蜂為靈感，全系列作品散發璀璨金色的光芒，在925純銀的珠寶上更鍍上色澤溫柔的18K金，散發華麗高貴的氣質。新生代藝人鍾瑤、連俞涵在台北發表會都以金色造型閃耀亮相，混搭配戴自我風格的新品。派對上並有魏如萱現場演唱，展現女性的金色能量。

本來就是PANDORA粉絲的鍾瑤，自己就有收藏過純銀手環和串飾，因為平常穿著打扮偏好黑色，她覺得搭配銀色的飾品非常好看。而這次戴上以陽光為靈感的創作的金色PANDORA SHINE系列，她驚呼「根本是為我設計的呀！」熱愛海洋的她最喜歡陽光帶來的正能量。平常選購飾品，鍾瑤也很「阿莎力」，看中就打包，較少比價。雖然也收過男生送的飾品，不過她認為首飾是比較私密的物件，該由女性來決定自己想要什麼，即使再貴她也覺得應該自己選購。

而身上配戴超討喜蜜蜂系列的連俞涵，也很認同「做自己」的Bee（Be）Mine寓意。她說自己一直很喜歡大自然為主題的系列，而PANDORA SHINE的蜜蜂飾品，有很豐富的細節，在蜂巢上還飾有小蜜蜂，精巧可愛。自認購物很節制的她不多買，但買了就絕對會配戴，尤其喜歡小巧的飾品，讓靠近她的人才看得到。

PANDORA SHINE系列是PANDORA首度推出的金色系列，在925純銀的飾品上先塗上一層鈀合金，再鍍上18K金共三層做工，繁複精緻，而親切的價位在14K金系列之下，可與既有的純銀系列和玫瑰金系列作混搭，3月15日起在全台指定11家門市販售。