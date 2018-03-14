不合身版型才流行 準王子妃梅根也愛穿

2018-03-14 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



梅根馬克爾（Meghan Markle）自從成為英國皇室的準王子妃後，一舉一動都倍受關注，穿著打扮還拿去與嫂嫂凱特王妃做比較。不過梅根的穿搭更接近一般消費者的日常習慣，知性低調的風格又不失女人味，因此人氣相當的高。

日前她和哈利王子出席公開活動時，為了表達對年輕女性的支持與鼓勵，特別身穿AllSaints Ridley白色高領針織上衣，透過寬鬆剪裁搭配喀什米爾與羊毛混織的柔軟觸感，襯托準王妃的典雅氣質。這不是第一次梅根穿著類似剪裁的出席公開或私人場合了，不過值得注意的是這位準王妃清楚自己的優勢，通常是上鬆下緊的比例，讓視覺上更顯瘦。而同樣的AllSaints這款奶油白毛衣，在梅根加持後很快就售罄。想穿類似的設計，品牌還備有Jones、Sura系列可挑選。