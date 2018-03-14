羅志祥和「南朋友」南柱赫 跟上標語流行身上都有字

2018-03-14 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



小豬羅志祥一身潮味現身上海機場，展現「亞洲舞王」的氣勢，仔細留意可以發現他右後方的女孩拍照拍得滿心歡喜，也算是搶鏡的小插曲。

羅志祥現身虹橋機場時，身穿拼色皮質棒球外套，來自MCM 2018春夏款式，內襯同品牌的白色logo印花T恤，展現春風少年的帥氣；MCM 2018春夏以Viva Life為主題，頌讚活力充沛的戶外生活，結合春季、運動和旅行三元素，單品也呈現運動員精神，羅志祥身穿的外套即是運動風款式；此外，他腳上穿的是「菲董」Pharrell Williams和adidas Originals合作的Hu NMD聯名鞋款，用以宣揚人權平等，搶眼的黃色primeknit編織材質，直接跟隨標語風潮把HUMAN RACE兩字寫在左右腳上。