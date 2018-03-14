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雙北1280元吃到飽月票 作家怒批：柯文哲墮落了！

羅志祥和「南朋友」南柱赫 跟上標語流行身上都有字

2018-03-14 18:35聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

小豬羅志祥一身潮味現身上海機場，展現「亞洲舞王」的氣勢，仔細留意可以發現他右後方的女孩拍照拍得滿心歡喜，也算是搶鏡的小插曲。

羅志祥現身虹橋機場時，身穿拼色皮質棒球外套，來自MCM 2018春夏款式，內襯同品牌的白色logo印花T恤，展現春風少年的帥氣；MCM 2018春夏以Viva Life為主題，頌讚活力充沛的戶外生活，結合春季、運動和旅行三元素，單品也呈現運動員精神，羅志祥身穿的外套即是運動風款式；此外，他腳上穿的是「菲董」Pharrell Williams和adidas Originals合作的Hu NMD聯名鞋款，用以宣揚人權平等，搶眼的黃色primeknit編織材質，直接跟隨標語風潮把HUMAN RACE兩字寫在左右腳上。

而在《舉重妖精金福珠》、韓綜《一日三餐》中演出的「南朋友」南柱赫，則是穿上MCM和韓國插畫家Eddie Kang聯名系列T恤，上面寫著「Save the Loveless」，是插畫家透過自身收養動物的經驗，傳達以領養代替購買，並擴及社會關懷的語句；南柱赫以MCM卡其色編織刺繡軍裝外套、多色滾邊休閒長褲和白色低筒休閒鞋搭配，手上提著的是MCM Stadt黑色皮革大型手提包，顯出身高188的頎長身型。

羅志祥以MCM拼色皮質棒球外套搭襯白色logo印花T恤。圖／MCM提供
羅志祥以MCM拼色皮質棒球外套搭襯白色logo印花T恤。圖／MCM提供
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白色logo印花T恤，售價8,500元。圖／MCM提供
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皮質撞色拼貼棒球外套，售價43,500元。圖／MCM提供
皮質撞色拼貼棒球外套，售價43,500元。圖／MCM提供
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南柱赫身穿MCM和韓國插畫家Eddie Kang聯名系列T恤，上面寫著「Save...
南柱赫身穿MCM和韓國插畫家Eddie Kang聯名系列T恤，上面寫著「Save the Loveless」。圖／MCM提供
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南柱赫身穿MCM和韓國插畫家Eddie Kang聯名系列T恤，上面寫著「Save...
南柱赫身穿MCM和韓國插畫家Eddie Kang聯名系列T恤，上面寫著「Save the Loveless」。圖／MCM提供
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羅志祥腳上的聯名鞋款跟隨標語風潮把HUMAN RACE兩字寫在左右腳上。圖／MC...
羅志祥腳上的聯名鞋款跟隨標語風潮把HUMAN RACE兩字寫在左右腳上。圖／MCM提供
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羅志祥身穿MCM外套現身機場，後面拍照的女子相當搶鏡。圖／MCM提供
羅志祥身穿MCM外套現身機場，後面拍照的女子相當搶鏡。圖／MCM提供
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