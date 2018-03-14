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蝦皮24h購物中心上線！24小時到貨、客服不打烊

2018-03-14 18:34聯合報 記者陳立儀╱即時報導

蝦皮購物進軍台灣2年，版圖迅速擴展，繼蝦皮拍賣、蝦皮商城之後，「蝦皮24h」購物中心也正式上線，宣告進軍B2C市場。蝦皮24h購物中心除了強調24小時快速到貨，更提供24小時客服即時回應，上線首波主打全站20%現金回饋優惠，更祭出0元免運，讓用戶買得更快、更過癮。

蝦皮購物營運長馮時欽表示，蝦皮購物去年8月推出蝦皮商城之後，發現台灣用戶重視商品到貨速度、品牌賣家人力、倉儲空間不足等問題，因此半年內旋即再推出蝦皮24h購物中心，使蝦皮購物的台灣電商版圖更形完整，成為台灣第一個整合B2C購物、B2B2C商城、C2C拍賣的一站式綜合電商，用戶透過一個帳號就能滿足快速到貨、品質保障、商品多元性等最佳體驗，同時更提供賣家倉儲、物流等一條龍加值服務，簡化流程及人力負擔。

蝦皮24h購物中心的精選商品提供24小時快速到貨服務，並享有蝦皮商城的獨家假1賠2承諾、業界最長15天鑑賞期、退貨免運費等3大保證，24小時快速到貨適用信用卡及蝦皮錢包付款，取貨方式為宅配。不同於其他購物中心客服僅有白天服務、且聯繫不便，蝦皮24h購物中心採用24小時電話客服、mail、線上聊聊等服務，有問題立即由專人解決。

慶祝蝦皮購物蝦皮24h全新上線，推出全站20%現金回饋及0元免運等雙重優惠，並有熱銷商品天天5折入手，像是一包難求的五月花新柔韌抽取式衛生紙 110抽 X 12包，3月15日限量5折特價85元，3月16日更推出日本山崎家電手持式紫外線除蟎機SK-V4下殺4.9折特價1,299元。

蝦皮24h購物中心上線，提供24小時快速到貨、24小時客服不打烊。圖／蝦皮購物提...
蝦皮24h購物中心上線，提供24小時快速到貨、24小時客服不打烊。圖／蝦皮購物提供
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蝦皮24h購物中心上線，首波主打全站20%現金回饋，更祭出0元免運。圖／蝦皮購物...
蝦皮24h購物中心上線，首波主打全站20%現金回饋，更祭出0元免運。圖／蝦皮購物提供
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