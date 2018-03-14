台北米其林／教父牛排獲一星 吳曉芳：代表要更加努力

2018-03-14 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



「2018台北米其林指南」今（3/14）下午出爐，米其林一星喊到第二位得主時，教父牛排（Dannys Steakhouse）行政主廚吳曉芳站起身榮耀登台領獎。然而在奪星背後，吳曉芳談及得獎感言，第一句就是師父鄧有癸常對年輕師傅們、內外場們說的「一枝草，一點露」。

吳曉芳說，教父牛排從零到現在戰戰競競走了四年，能獲得米其林星級肯定，代表方向對了，但是明天太陽升起，我們照日常般繼續工作，榮耀之外也背負更多壓力，對我們來說，只代表需要更加努力而已。

教父牛排是D&C品牌第三家店，內外場人員逾三十人，能獲得米其林一星絕不是SOLO SHOW。畢業自美國廚藝名校CIA的吳曉芳，從A Cut到現在跟隨鄧有癸超過十年，現已成為左右手、好夥伴，她說，無論在國際觀、工作經驗等，都讓牛排教父麾下的年輕人心領神會，而這一切也在他的發想及願景下，促能這些美好發生，於公於私都是人生的貴人。

從Danny&Company到教父牛排，甚至揮軍南下開設新品牌，一路不斷帶領台灣牛排餐館熱潮。而教父牛排的特色在於，廚房裡有柴火烤爐炭火直烤，除了滿佈柴火香氣，分階段烘烤打造外脆口內軟嫩的口感。此外，烘托主角牛肉的前菜則多選用海鮮，澎湃華麗。

為了慶祝教父牛排於2018台北米其林餐廳評鑑獲得一星，包含台北教父牛排、Danny&Company、Top Cap steakhouse、MEATGQ STEAK及高雄CAPSTONE steakhouse均享限定優惠，3月15日至3月31日於店內點用收錄在台北米其林指南中的「菲力老饕牛排」，即享免一成服務費，以及兩人同行可獲得任選教父三款限定酒品一人一杯，四人同行可獲得一瓶招待。

聯合報提醒您：飲酒過量，有害(礙) 健康

教父牛排（Dannys Steakhouse）

地址：台北市樂群三路58號

電話：02-8501-1838