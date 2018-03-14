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清交畢業生成立「教遊趣」　用桌遊開啟孩童學習興趣

2018-03-14 18:11聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

由交通與清華大學畢業生共同組成的「教遊趣」團隊，憑著自身對學習的專長，以及各自曾到訪偏鄉、海邊及部落服務的經驗，發現許多孩子面對學習充滿挫折，提不起樂趣；因而發明多款簡單易上手的桌遊，其中融入數學觀念的寶石拍賣桌遊「Mazal」，涵蓋國小至國中的數學概念，可隨玩家年齡調整玩法，開啟了不少學生的學習之門。

團隊指出，根據調查，小學生每天平均待在學校及安親班長達10到11個小時，花了這麼多時間唸書，不但沒有讓他們愛上學習，反而有近2成9的學生變得討厭上學。他們認為，其實沒有不喜歡學習的孩子，只是仍有許多人還沒找到適合的學習方式，因而感受不到學習的樂趣。

畢業於自交大及清大的這群年輕人，彼此的共通點除了都很會讀書外，他們在大學時代都曾經有過幫助弱勢孩子的經驗，他們發現許多孩子往往因為挫折而放棄進步的機會。即使在他們指導及陪伴下，有了些許進步，但在他們離開後，往往又會退回原點，原因就在於孩子找不到學習樂趣。

為此他們成立「教遊趣」，並設計出一款融入數學觀念的寶石拍賣桌遊「Mazal」。Mazal在希伯來語中代表「祝你幸運」之意，在寶石產業中則代表上游交易的「成交」，在這款寶石交易遊戲中，兼顧不同年級的學習程度，從小學低年級比大小丶中年級算術丶高年級邏輯，到國中程度的比與比例式都涵蓋在內，遊戲時可依年齡來調整玩法。

創辦人之一廖晉毅表示，為了讓小朋友感覺像在玩遊戲，團隊事先找了許多學校單位丶安親班試玩，針對小朋友的反應去調整遊戲，每當聽到小朋友說：「還想繼續玩」丶「什麼時候可以玩？」，以及他們臉上燦爛的笑容時，代表遊戲設計成功，團隊所有人都感到很有成就感。

至於如何設計桌遊，將知識概念準確融入遊戲中？他以數學為例，教遊趣從核心領域出發，代數丶算術丶幾何丶邏輯各設計一款遊戲，再加上一款統整遊戲。等數學桌遊做好後，之後又發展國文丶英文丶自然丶社會等不同學科的桌遊。

此外，教遊趣也舉辦遊戲設計工作坊，教老師設計出好玩的遊戲來引導教學。廖晉毅說，起初源自有些老師想把桌遊當作教學輔具，卻不知道該怎麼應用，於是開設了桌遊帶領課程。後來發現老師們對遊戲應用有許多不同的想法，因此乾脆開課教他們設計遊戲，沒想到無心插柳，變成團隊主要營業項目之一。藉由帶領工作坊，也有助於團隊了解老師們教學的痛點。

團隊表示，在桌遊開發過程中，透過交大育成中心介紹，認識不少交大教育所或從事教育工作的前輩，許多人都熱心協助試玩並提供意見。廖晉毅期許，希望在未來的3到5年內，可以透過觀察學生操作遊戲的行為，建立學習模式資料庫，提供教育部參考，「希望每個小朋友都能找到自己適合的學習方式和擅長的學科。」

由交通與清華大學畢業生共同組成的「教遊趣」團隊，發明多款簡單易上手的桌遊，開啟學...
由交通與清華大學畢業生共同組成的「教遊趣」團隊，發明多款簡單易上手的桌遊，開啟學生的學習興趣。圖／教育部提供
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由交通與清華大學畢業生共同組成的「教遊趣」團隊，發明多款簡單易上手的桌遊，開啟學...
由交通與清華大學畢業生共同組成的「教遊趣」團隊，發明多款簡單易上手的桌遊，開啟學生的學習興趣。圖／教育部提供
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「教遊趣」設計一款融入數學觀念的寶石拍賣桌遊「Mazal」，涵蓋國小至國中的數學...
「教遊趣」設計一款融入數學觀念的寶石拍賣桌遊「Mazal」，涵蓋國小至國中的數學概念，可隨玩家年齡調整玩法。圖／教育部提供
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桌遊交大

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