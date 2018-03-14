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2018 大港開唱 X TOYOTA 聯合打造豐田祭電音舞台

2018-03-14 16:50聯合報 記者陳威任╱即時報導

TOYOTA總代理和泰汽車熱情呈現「2018 大港開唱 X TOYOTA」，第10屆大港開唱以「人生的音樂祭」為主軸，即將於 3月24、25日在高雄駁二藝術特區登場，兩天近百組超強樂團陣容，及令人驚喜的搭檔組合，將帶給樂迷們最澎派熱情的演出，預期吸引數萬人湧入高雄港灣， TOYOTA邀請熱愛搖滾的樂迷們，一同來參與台灣最熱血好玩的音樂祭活動！

大港開唱音樂祭每年最令樂迷引頸期盼的，即是精彩萬分的演出陣容。「2018 大港開唱 X TOYOTA」祭出許多令人驚喜的表演組合，如資深歌手蔡振南搭樂團法蘭黛、藝人王彩樺搭樂團四分衛、歌手麻吉弟弟搭閃靈樂團團長Doris，而壓軸演出則由「陳昇&新寶島康樂隊」與香港女歌手何韻詩一同擔綱，此外，更有許多知名日本音樂人與會，再加上閃靈、滅火器、郭書瑤、鄭宜農、馮羿等知名表演者，話題十足的演出陣容，讓各地樂迷期待萬分，自預售票開賣以來，銷售極為熱絡，昨日主辦單位宣布所有雙日票、單日票皆已全面售完，打破大港十年來最快完售的紀錄！

除了演出陣容外，大港開唱音樂祭另一亮點即是特色舞台，3月24、25日七大主舞台即將於高雄駁二藝術特區聯袂登場，如「出頭天」舞台，設置於倉庫頂樓，充滿露天民謠風情；而「大雄丸」則是難得一見的船上舞台，讓觀眾在海湧中也能感受到旋律和節奏的波動，至於去年甫啟用的「大港橋」，連結了「南霸天」主舞台，率領樂迷們跨港、跨橋，步入蓬萊商港區禁區。在一片環海的港區中，大港開唱將帶來最生猛、最原味、最海味的正港音樂祭。

TOYOTA持續推廣多樣化的藝文活動，希望藉由共襄盛舉的方式，促進台灣多元化音樂、展演活動的發展，並帶給車主更多不同體驗。大港開唱兼具台灣在地化與國際性音樂的演出內容，以及不斷突破創新的活動理念，正與TOYOTA品牌理念不謀而合。

在大港開唱的第十個年頭， TOYOTA和大港開唱攜手合作，共同揚起音樂的大旗，本次特別聯合打造「豐田祭」電音舞台，由「頭目」DJ Mr. SKIN駐守，動員南台灣嘻哈好手連番登場，將在大港掀起全面狂潮。除精彩電音演出，舞台旁將設置超酷3D地景彩繪區，打卡拍照並上傳個人FB或IG，即可獲得「人生」系列紋身貼紙，再抽限量版托特包(價值500元)，此外，3月24、25日只要於會場指定地點開啟手機藍牙，還可免費下載「大港開唱XTOYOTA」獨家LINE貼圖。

「2018 大港開唱 X TOYOTA」，第10屆大港開唱即將於 3月24、25...
「2018 大港開唱 X TOYOTA」，第10屆大港開唱即將於 3月24、25日在高雄登場。圖／和泰汽車提供
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TOYOTA和大港開唱攜手合作 特別聯合打造「豐田祭」電音舞台。圖／和泰汽車提供
TOYOTA和大港開唱攜手合作 特別聯合打造「豐田祭」電音舞台。圖／和泰汽車提供
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