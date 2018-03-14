女子愛吃／春浪漫！7-11櫻花季 6大獨家必買零食

2018-03-14 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



又到了粉紅色少女心的櫻花季了！7-ELEVEN抓緊商機，為全台櫻迷打造大規模的「城市櫻花季」，與國內外20多個知名品牌全新策畫，商品涵蓋糖果零食、冰品、飲品、生活用品等，更串連集點活動及發票抽獎活動，品項數超過50多種，就是要給你滿滿的櫻花！這回獨家必買商品，每一款都好燒，還有同場加映的櫻花傘，漸層色系把柄，一撐開就能賞櫻，超酷！

7-ELEVEN櫻花季的零食除了導入日韓夯品外，更是首次集結國內10大品牌共同開發櫻花口味的商品，像是「77櫻花杏仁乳加」7-ELEVEN限定商品，選用香濃Q軟的牛軋糖，搭配鹽漬櫻花細磨入餡，並添加整顆杏仁粒，品嘗不一樣的大人味，第2件享6折優惠。「多力多滋 X 7-ELEVEN超濃起司玉米片櫻花限定版」可是內有玄機，浪漫的愛心造型餅體，讓你和心愛的另一半一起曬恩愛。

喜歡巧克力，不能錯過7-ELEVEN限定商品「滋露櫻花雙味巧克力」，櫻花風味巧克力搭配草莓夾心，帶來酸甜口感。「M&Ms牛奶可克力櫻花限定盒」可愛造型的櫻花主題鐵盒，還能成為收藏小物。

國外大廠也加入櫻花行列，可口可樂特別為7-ELEVEN獨家設計「可口可樂櫻花瓶」同時也是可口可樂50周年的櫻花限定罐。另外，引進韓國2017年春天熱賣90萬瓶的「韓國YOURS櫻花汽水」是IG打卡必備品，淡淡的櫻花香氣與碳酸飲料結合，帶來沁涼感受，也有馬卡龍粉綠色包裝的白葡萄蒟蒻果汁飲。

覺得櫻花系零食、飲品還不能滿足嗎？那麼這把網美指定用傘「UNIDESIGN繽紛花漾直傘」能讓你隨時隨地賞櫻！從透明到粉色的漸層手把，一撐開滿是朵朵粉嫩櫻花，優雅風格，怎麼拍都美！