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Garmin Pay 今上路 北富銀獨家贈小7百元券

2018-03-14 14:12經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

行動支付邁入新紀元！繼手機「秒嗶」消費成為熱潮後，現在最夯的是戴手錶出門血拼購物去。台灣首發跨信用卡與票證支付的穿戴支付平台「Garmin Pay」今（14）日正式上線，北富銀獨家贈送7-11現金抵用券100元。

除了刷卡之外，Garmin Pay兼具一卡通功能，可在便利商店小額消費或搭公車、捷運等，亦具有多種運動測量等功能，是現在通勤族、小資上班族、運動族在生活上的智能小幫手。

北富銀表示，Garmin Pay成功加入富邦信用卡，用Garmin Pay手錶嗶付成功，單筆消費滿100元，獨家贈送7-11現金抵用券100元，並享momo、yahoo、Pchome 線上通路獨享專屬優惠，最高享千元折扣金。

北富銀表示，Garmin Pay加卡方式簡便，只要使用手機下載「Garmin Connect」app，且不限ios、Android手機皆可連結Garmin Pay手錶進行設定，綁定流程同現在的Apple Pay、Samsung Pay一樣簡單，在綁定信用卡後，未來只要戴手錶出門，於有感應式刷卡機的店家消費，例如家樂福、大潤發、康是美、屈臣氏等，交易時將手錶靠近刷卡機，即能輕鬆秒嗶完成付款。

Garmin Pay的支付安全經過特別設計，凡使用者脫下手錶，Garmin Pay功能即自動失效，當使用者再次戴上手錶，需重新輸入自行設定的密碼，才能使用行動支付功能。

北富銀指出，Garmin Pay經密碼驗證後，手錶戴到哪，就能嗶付到哪。24小時內僅第一次交易需輸入密碼，後續消費過程不需再輸入密碼，除非使用者脫下手錶才需重新輸入密碼。

Garmin北富銀信用卡

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