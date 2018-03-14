udn買東西獨家搶先推出線上刮刮樂 免消費也可刮

2018-03-14 12:46 聯合新聞網 udn買東西



文/陳彥卉、曾郁文

挾旗下百萬會員數和齊全商品線的 udn買東西購物平台 ，自3月12日起至4月1日推出「 超級神手刮刮樂，百萬獎金大挑戰 」活動。想要玩刮刮樂，不需要消費也能每天來玩3張刮刮卡，任一局中刮出3個相同符號，即可得神秘大禮，中獎機率高達100%，大獎豐富且個個搶手，有目前一機難求的PS4 Pro1TB主機、PS4 薄型主機，母嬰界知名品牌Combi的 Handy Auto 4 Cas手推車，以及高科技dyson吹風機、吸塵器等超人氣商品。全站消費單筆滿1,000元，可再加碼玩一次VIP黑鑽無敵拉霸機，再抽市價24,300元的Rimowa Classic Flight 29吋行李箱，年後持續好手氣，眾多夢幻獎品快來刮回家。

不僅如此，即日起至4月1日止，全站消費單筆滿3,000元送300，滿5,000再享加碼300禮券。消費還可以同時獲得購物金1%回饋，全站消費回饋無上限。這麼史無前例的回饋優惠，刮卡獎品琳瑯滿目，即刮即開獎，就是要你刮得嫑嫑的，大獎拿回家！

自3月12日起至4月1日止推出超級神手刮刮樂 百萬獎金大挑戰活動，眾多好禮免費抽。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

「超級神手刮刮樂，百萬獎金大挑戰」udn買東西平台加碼提供7大超值回饋：

1. 「 超級神手刮刮樂，百萬獎金大挑戰 」無需消費就可以每日參加線上刮刮樂，即刮即開獎，大獎拿回家。

2. 1%站內購物金 回饋，全站回饋無上限。

3. 即日起至4月1日止，全站消費單筆滿1,000元加碼再抽好禮，單筆滿3,000元送300，單筆滿5,000元再送300禮券！

4. 即日起至3月31日止， 新加入會員送2000 ，超澎派會員福利包一次享有。

5. 16大銀行同推 刷卡優惠 ，最高回饋2,200刷卡金。

6. 即日起至4月15日推出 春分花開 活動，只要 下載APP 並註冊登入就送咖啡，購物再抽好禮。

7. 即日起至3月25日推出 春日變身大作戰 ，只要連續3天完成運動簽到還能送50元折價券。

超級神手刮刮樂，百萬獎金大挑戰 一起刮出開春好手氣

udn買東西 自3月12日起至4月1日止推出的 超級神手刮刮樂 ，萬種商品優惠等你來，包含iPhone、Macbook挑戰最殺價等各種3C商品的 鑽石水果盤刮卡 活動頁，或是想買到優質生活用品的 黃金大連線刮卡 活動頁，祭出Combi獨家超值組合、法國Tefel鍋具全系列下殺，還有眾多美妝商品搶先上的流行時尚商品 天生大贏家刮卡 活動頁，多種商品給您不同優惠。萬種商品通通折扣下殺。搭配全站超值 1%購物金回饋 ，讓消費者購物立即返利，越買越省賺越多，中獎機率節節攀升多更多！

春日變身大作戰 天天動一動 三高肥胖都out

自3月12日起至3月25日推出春日變身大作戰活動，只要天天簽到就可獲得50折價券。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

年後瘦身是否感到窒礙難行或者是力不從心，不用氣餒，貼心的 udn買東西 早已幫您想好 春日變身大作戰 的計畫，只要連續簽到3天還能送你50折價券，透過健康瘦身、專業物理治療師的影音教學，搭配精選必備商品，陪您一起天天運動，讓窈窕身段不再是遙不可及的夢想，輕輕鬆鬆就能變身成功。

16大銀行同推刷卡優惠，最高回饋2200刷卡金

自3月1日起至3月31日止16大銀行天天刷卡享回饋，最高送您12%刷卡金。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

自即日起至3月31日止，16大銀行也同步推出刷卡優惠，最高可送12%刷卡金，滙豐銀行3月12日起至3月25日止推出限量分期消費累積滿5,000就送600刷卡金，累積滿22,000送2,200刷卡金。凱基銀行週四消費單筆滿1,000就送100刷卡金。聯邦銀行週五單筆滿1,000就送100刷卡金。花旗銀行月月最高享200刷卡金。另外自即日起至4月15日止，下載 udn買東西APP 再送萊爾富咖啡！ APP購物 下單不限金額有機會抽Panasonic除濕機！快上 udn買東西 聰明選購！

【關於udn買東西購物中心】

udn買東西為聯合報系旗下之全方位購物平台，我們期盼以正派、創新、關懷的企業核心，將消費者重視的生活品味與購物樂趣融入於線上消費中，致力於滿足消費者更多面向的深度需求，期盼帶給消費者最有溫度的商品、價值與服務。欲了解更多訊息，請見 udn買東西

【附件一】「3月12日起至4月1日「超級神手刮刮樂，百萬獎金大挑戰」精選獎項

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