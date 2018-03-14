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Nike創新科技慢跑鞋 回彈十足有夠「軟Q」

2018-03-14 11:29聯合報 記者曾智緯╱即時報導

Nike借重在不同運動領域的製鞋經驗，於是把原本運用於籃球鞋上的緩震科技「Nike React」首度移植於Epic React Flyknit慢跑鞋上，讓非專業的跑者也能享有更舒適、輕量和柔軟的鞋款。

為了Epic React Flyknit慢跑鞋上市，以及能讓消費者更直接的體驗到緩震科技實際對足部、運動帶來的改變，Nike特別打造了House of Go體驗空間，首站選在信義威秀廣場（即日起至3/18）之後會移師至西門紅樓廣場（3/28～4/1）和華山文創園區 （4/11～4/15）展出。在這個獨創的空間中，體驗者能夠透過互動裝置了解Nike React的構成以及不同特性，之後更能實際穿上適合的Epic React Flyknit慢跑鞋，簡單試跑，很快就能感受到這像科技提供柔軟彈性又穩定的腳感。

全新的Epic React Flyknit慢跑鞋最大特色就是採用了Nike React緩震科技，具有柔軟、回彈、輕盈以及耐久特性。這項位於鞋底的發泡材質較以往EVA為主的泡棉柔軟許多，能更為有效地減少由於路面凹凸不平造成的不適感，而且為一體成型。是目前品牌在非專業馬拉松鞋款中，最為輕盈的一雙之一，目的在針對平常有習慣運動的消費者，提供了日常輕鬆慢跑穿著。同時利用了白、深藍加入螢光粉紅、黃色做點綴配色，即使逛街、外出穿搭也非常顯眼又有特色。

Nike Epic React Flyknit慢跑鞋，白色鞋身，約5,000元。...
Nike Epic React Flyknit慢跑鞋，白色鞋身，約5,000元。圖／Nike提供
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在Nike的House of Go體驗空間中，能實際穿上Epic React F...
在Nike的House of Go體驗空間中，能實際穿上Epic React Flyknit慢跑鞋，簡單試跑。圖／Nike提供
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歌手李榮浩也率先穿上Epic React Flyknit慢跑鞋。圖／Nike提供
歌手李榮浩也率先穿上Epic React Flyknit慢跑鞋。圖／Nike提供
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瑞瑪席丹也特別到House of Go體驗空間，試穿了Epic React Fl...
瑞瑪席丹也特別到House of Go體驗空間，試穿了Epic React Flyknit慢跑鞋。圖／Nike提供
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Nike把Epic React Flyknit慢跑鞋運用的科技具象化，讓消費者能...
Nike把Epic React Flyknit慢跑鞋運用的科技具象化，讓消費者能很快又直接的感受到。圖／Nike提供
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Nike Epic React Flyknit慢跑鞋，深藍色鞋身，約5,000元...
Nike Epic React Flyknit慢跑鞋，深藍色鞋身，約5,000元。圖／Nike提供
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自即日起於台北信義威秀廣場打造試穿體驗空間，陸續也會在西門紅樓廣場、華山文創園區...
自即日起於台北信義威秀廣場打造試穿體驗空間，陸續也會在西門紅樓廣場、華山文創園區展出。圖／Nike提供
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