Nike創新科技慢跑鞋 回彈十足有夠「軟Q」

2018-03-14 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



Nike借重在不同運動領域的製鞋經驗，於是把原本運用於籃球鞋上的緩震科技「Nike React」首度移植於Epic React Flyknit慢跑鞋上，讓非專業的跑者也能享有更舒適、輕量和柔軟的鞋款。

為了Epic React Flyknit慢跑鞋上市，以及能讓消費者更直接的體驗到緩震科技實際對足部、運動帶來的改變，Nike特別打造了House of Go體驗空間，首站選在信義威秀廣場（即日起至3/18）之後會移師至西門紅樓廣場（3/28～4/1）和華山文創園區 （4/11～4/15）展出。在這個獨創的空間中，體驗者能夠透過互動裝置了解Nike React的構成以及不同特性，之後更能實際穿上適合的Epic React Flyknit慢跑鞋，簡單試跑，很快就能感受到這像科技提供柔軟彈性又穩定的腳感。