靠「吸力永不減弱」奪冠！網路調查十大人氣吸塵器品牌揭曉

2018-03-14 11:12 聯合新聞網 文／網路溫度計提供



「懶人打掃」看這篇

現代人工作忙碌，打掃也講究「省時省力」幾乎家家戶戶都有一台吸塵器，即使最近「掃地機器人」橫空出世，但畢竟還有些使用上的限制，「人手萬能」想掃得乾淨非得自己來不可，想再懶一點可得挑對工具才行。

DailyView網路溫度計運用《KEYPO網路大數據關鍵引擎》調查關於吸塵器相關話題，包括「使用上大家最在乎什麼？」、「大家都挑什麼牌子？」、「號稱『打掃神器』的Dyson怎能吸引這麼多戴森粉？」

「吸好吸滿」還是最重要！

不管是選購時或者使用後，從整體對吸塵器的討論可以觀察到大家對功能性還是相當在意，畢竟買吸塵器就是為了讓打掃更輕鬆，不好用怎麼行呢？至於怎樣好用、怎麼挑選才對，大眾最在乎的五個關鍵分別是「吸力」、「除塵效果」、「便利性」、「靈活度」及「續航力」。

既然是吸塵器，吸力好不好當然是最重要的，不過通常在吸力表現上有線吸塵器比無線更好，但有線就有限制在清潔時可能要拖著大屁屁跑來跑去，範圍也相對得小。其次，現在不少吸塵器都主打可以防塵蟎、過敏，但也有網友反應有時候粉塵仍會有殘留或者防蟎效果不佳等。

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買哪牌好？網友都在討論這些牌子

如果想買個好一點的吸塵器上千甚至破萬都不在話下，不是筆小錢挑選時當然得多做點功課，前面提到了大家在挑選上最在乎的五大關鍵，但市面上吸塵器百百種，挑選上不少人會以「品牌」當作篩選的第一關，畢竟聽過的牌子感覺就是比較有保障點。

那麼大家最頻繁討論的品牌有哪些呢？由家喻戶曉的英國科技品牌Dyson以10145筆討論拿下第一，隨後則是近期因推出「除蟎吸塵器」引發代購潮的日牌IRIS，以7479筆討論拿下第二。第三名則是號稱瑞典第一品牌的伊萊克斯，四到七名分別是LG、PHILIPS、 Panasonic、Mdovia、Bosch、Samsung及TWINBIRD。

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大家為什麼都在瘋Dyson？

甩開各牌吸塵器拿下本次調查中討論度最高的品牌，其實Dyson在網路上可是有著神器的美譽，多少主婦、3C控夢寐以求的就是這一牌，在早期台灣尚未代理時代購可是接單接到手軟，現在在台灣就能現場試用讓它的買氣又更上層樓，究竟傳說中的神器厲害在哪？我們透過系統調查出了5大主因！

No.1 吸力超強

前面已經分析出針對選購吸塵器的幾大關鍵，吸力是大家最在意的部分，這也是Dyson強打的功能，以最新的V8來說雖然是無線機型吸力卻相當強悍，採用的是第八代數位馬達，轉速每分鐘可高達110,000轉，號稱吸力強勁永不減弱，一般難以徹底吸淨的灰塵及毛屑都能吸得乾淨，吸過的地方還會滑滑的呢。

另外還能開啟Max強力模式，擁有115AW的強悍吸力，遇到難以清掃的地方像沙發的縫隙、床底或地毯也能輕鬆克服。加上採用的鋰電池技術能持續使用40分鐘，不怕吸到一半就沒電。

No.2 品牌知名度高

以獨特的氣旋技術開發了一系列的新款吸塵器、空氣清淨機及吹風機等，「吸力強勁」幾乎可說是外界對Dyson的第一印象。在曝光率上也可說是數一數二，像廣告及異業合作都不時可見到Dyson的身影，包括去年的金馬獎便曾以贊助商身份在直播中曝光。

另外因為Dyson價格偏高因此一般人在購買前多半會去現場試用或看網友、部落客、Youtuber的實測影片及評比，這類的影片及文章在網路上隨便找都一大堆，也間接為品牌打響了知名度。

No.3 造型時尚簡約

在台灣居家空間有限，不像國外有專門的空間收納各種打掃用品，擺在公開空間的話這裡一個掃把、那邊一支拖把、地上還有跑來跑去的掃地機器人，看起來真的很雜亂。不過Dyson在設計上相當簡約即使擺著也不嫌醜，只要扣上掛座就能收納兼充電更是超級便利，質感好不好看英國查爾斯王子也用它就知道。

除了外觀的因素，操作上V8將馬達與電池放置在接近握柄處，符合人體工學設計，比起重心接近地板的無線吸塵器來說更容易移動，清潔高處時手部的負擔也較小。

No.4 可吸塵蟎

目前在台灣平均每兩個小孩就有一個有過敏性鼻炎，許多父母在挑選吸塵器時很在乎「除蟎效果」好不好。V8已認證為「適合哮喘及過敏人士使用™」，能同時吸除大小微塵碎屑，加上近年當紅的後置濾網，捕捉致敏原同時排出潔淨空氣。另外針對寢具另有迷你電動吸頭，加上強力吸塵可以清除寢具上的塵蟎屍體及容易成為塵蟎養份的人體皮屑等，減少致敏因子。

No.5 靈活、高低處都清得到

Dyson特色之一就是組合的配件相當豐富，像適合吸地毯的軟絨毛刷滾輪吸頭、適合清潔木地板的碳纖維毛刷深層吸頭、方便清沙發縫隙的窄管吸頭等，以V8 Absolute+為例光是配件就多達10項，加上手持及直立模式切換便利，不用趴地板或搬梯子，一台機身搭配不同配件就能全家清好清滿。

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想當懶人一定要有一支「打掃神器」！十大吸塵器品牌調查出爐

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年03月02日至2018年03月01日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『吸塵器、Dyson』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」