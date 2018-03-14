極端氣候不用怕！戶外專業服裝來抵禦

2018-03-14 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



面對全球氣候變遷、空汙日益嚴重的情況下，戶外運動品牌The North Face以工業和病毒保護服裝為設計概念，打造嶄新Tyvek® Aluminum系列。另外，山頂鳥（Hilltop）也針對春季多變天氣，提出透過羽絨衣洋蔥式穿搭，隨時可因場合調度。

The North Face透過支線Urban Exploration對極端氣候重新詮釋，結合品牌所擅長的耐磨、透氣、防水等性能，並利用高強度的Tyvek®素材，推出全新的Aluminum系列服裝。這項面料最大的特色就是擁有質輕、抗撕裂、抗潮濕和不易變形等特性，The North Face還加上了以抗污染和抗輻射聞名的合成Dupont™材料、銀色反光覆膜，讓這個系列的服裝真的堪比專業防護衣。不同的是設計團隊在結合多項異材質後，為其添加了時髦感，保持服裝擁有最佳的防水和透氣度，呈現人類庇護所的理念。