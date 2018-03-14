極端氣候不用怕！戶外專業服裝來抵禦
面對全球氣候變遷、空汙日益嚴重的情況下，戶外運動品牌The North Face以工業和病毒保護服裝為設計概念，打造嶄新Tyvek® Aluminum系列。另外，山頂鳥（Hilltop）也針對春季多變天氣，提出透過羽絨衣洋蔥式穿搭，隨時可因場合調度。
The North Face透過支線Urban Exploration對極端氣候重新詮釋，結合品牌所擅長的耐磨、透氣、防水等性能，並利用高強度的Tyvek®素材，推出全新的Aluminum系列服裝。這項面料最大的特色就是擁有質輕、抗撕裂、抗潮濕和不易變形等特性，The North Face還加上了以抗污染和抗輻射聞名的合成Dupont™材料、銀色反光覆膜，讓這個系列的服裝真的堪比專業防護衣。不同的是設計團隊在結合多項異材質後，為其添加了時髦感，保持服裝擁有最佳的防水和透氣度，呈現人類庇護所的理念。
春季天氣變化大，稍一不注意就可能感冒發燒，為了預防這一情形發生，山頂鳥針對戶外運動的需求，提出以羽絨衣的穿搭技巧，來適應換季的到來。山頂鳥的羽絨外套，因表布有防潑水設計，內層為獨家蓄熱型羽絨，使用備長炭蓄熱纖維包覆於90/10頂級羽絨表面，利用纖維孔洞吸收人體熱量，並形成保溫層，達到快速升溫保暖的效果。為了因應早晚氣溫變化及多樣的活動形式，最外層可穿著避免寒風刺激、較保暖的輕羽絨外套、羽絨背心或刷毛外套，外出輕便、方便攜帶。
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