頂級跑車或豪華休旅？ 雙B都能滿足你

2018-03-13 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ╱即時報導



2018年Mercedes-AMG推出全新AMG GT C車型，與既有的AMG GT R、AMG GT Roadster及AMG GT等成員共組地表最強GT家族陣容。圖╱台灣賓士提供 分享 facebook

進口豪華車勢力坐大，尤其又以受台灣消費者歡迎的雙B更是如此，除了針對層峰人士性能玩家推出頂級車款外，也導入入門款豪華休旅，滿足不同客層需求。

Mercedes-AMG推出全新AMG GT C車型，比照AMG GT R之寬體車尾設計，搭配多樣套件選擇，讓車主可依自身個性風格，裝扮出最獨一無二的AMG GT C極速形體。此外更擁有557hp/680Nm的狂野動力輸出，搭配AMG SPEEDSHIFT DCT 7速雙離合器自手排變速箱，造就0-100km/h加速過程3.7秒、極速317km/h的實力，售價從新台幣840萬元起。

此外，台灣賓士更導入Mercedes-Benz S-Class Coupé，提供S 560 Coupé與S 63 Coupé 4MATIC+兩車型，售價分別為新台幣835萬與1095萬元起。外觀導入全新設計跑車風格前後保桿及雙邊四出鍍鉻排氣尾管，前氣壩添加兩道橫式定風翼，與水箱罩的單柵設計呼應，更增加御風前行的律動感。而車尾亮點莫過於由單邊33個OLED所組成的全新設計尾燈，讓光源呈現更為均勻且極具辨識度，還可依照駕駛條件與環境亮度，提供不同亮度等級。

內裝配有新世代的多功能平底跑車方向盤，以及雙12.3吋高解析度寬幅數位儀表，內建NTG5.5最新世代COMAND Online系統，以先進科技打造最人性化科技操控介面。

全新世代BMW X3於2017年底正式在台上市，至今已創下超過700輛的銷售佳績，近日更於美國Consumer Reports評選的2018年10大精選車款，以同級最佳的全能表現奪下最佳豪華中小型SUV的寶座。BMW總代理汎德即日起引進入門車型全新BMW X3 xDrive20i，建議售價229萬元。