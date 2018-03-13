視覺拼接動感 精品廣告當漫畫玩

2018-03-13 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



PRADA春夏為了呼應本季漫畫主題設計元素，以線條感裝飾多格畫面背景，讓模特兒就像化身漫畫中的人物一樣充滿動感魅力。圖／PRADA提供 分享 facebook

精品廣告招數多，進入數位時代後，眾品牌卯起來拍影片、微電影，傳統平面廣告已經難以滿足消費者的好奇心。不過在紙本刊物及網站刊登需求還在的今日，如何打造更搶眼的平面廣告依然是品牌們每季絞盡腦汁的重點。靠代言人掀話題已經不夠，連畫面的呈現方式也需要更新，「多格」廣告因此成為最新寵兒。

PRADA近兩年熱愛雙格廣告，透過不同色彩和主題拼接畫面，製造宛如動態影片的景深錯覺。今年春夏更是為了呼應本季漫畫主題設計元素，以線條感裝飾多格畫面背景，讓模特兒就像化身漫畫中的人物一樣充滿動感魅力。Ferragamo春夏以黑白模特兒肖像與彩色靜物畫面雙格呈現服裝與配件，並結合雕塑作品背景，充分展現品牌設計師最為廣出名的建築風格手藝。Sisley則是找來一群年輕男女，用多格畫面呈現他們浪漫、狂野的自由靈魂，以及海洋、樹林等自然風貌。

平面形象廣告無法像流動的影片可以說更長的故事，但可透過多格的呈現方式切割、重組消費者的視覺與想像力。不同深淺的色彩、不同主體物件的畫面安排…彼此並列展示就像一個個豐富多變的精品櫥窗，可以各自講述重點也可以結合成連續畫面，並讓消費者眼光停留久一點，博取更多關注。

Ferragamo春夏以黑白模特兒肖像與彩色靜物畫面雙格呈現服裝與配件，並結合雕塑作品背景，充分展現品牌設計師最為廣出名的建築風格手藝。圖／Ferragamo提供 分享 facebook

Ferragamo春夏以黑白模特兒肖像與彩色靜物畫面雙格呈現服裝與配件，並結合雕塑作品背景，充分展現品牌設計師最為廣出名的建築風格手藝。圖／Ferragamo提供 分享 facebook

Sisley找來一群年輕男女，用多格畫面呈現他們浪漫、狂野的自由靈魂，以及海洋、樹林等自然風貌。圖／Sisley提供 分享 facebook