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不對稱最時尚 個性單邊耳環自己搭

2018-03-13 20:54聯合報 記者孫曼╱即時報導

服裝流行具有個性的不對稱設計，這股趨勢也吹到珠寶。許多品牌紛紛推出全新設計，單邊佩戴的耳環因為能自行變化配戴方式，或可與既有的耳環組合，創造出個人風格，成為新世代的最新時尚表情。

點睛品的春夏系列推出多款單邊耳環，設計變化圓形、夢幻的心型、深受女性歡迎的小星星、並流暢的長線條為主，鑲嵌鑽石或珍珠，展系青春個性， 滿足女性多變的渴望，入門價3,800元起，適合想要嘗試輕珠寶混搭的都會年輕女性 。而古馳（Gucci）也推出18K金鑲嵌鑽石和珍珠的GG系列單邊耳環，造型復古且搭上最具話題的logo圖案，具份量感的設計，適合進階玩家更大膽的嘗試。

點睛品春夏系列推出多款適合混搭的單邊耳環。圖／點睛品提供
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古馳18K 黃金G字珍珠鑽石耳環單耳，35,200元。圖／古馳提供
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點睛品 Ear Play 18K玫瑰金鑽石心形耳環單支，4,700元。圖／點睛品...
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點睛品 Ear Play 18K玫瑰金鑽石星星耳環單支，4,700元。圖／點睛品...
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點睛品 La Pelle 18K玫瑰金Akoya珍珠耳環單支，4,600元。圖／...
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點睛品 La Pelle 18K玫瑰金Akoya珍珠耳環單支，3,800元。圖／...
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古馳18K 黃金G字珍珠鑽石耳環單耳，46,800元。圖／古馳提供
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點睛品 Ear Play 18K玫瑰金鑽石耳環單支，7,500元。圖／點睛品提供
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古馳18K白金GG鑽石耳環單耳，17萬1,600元。圖／古馳提供
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古馳18K黃金GG耳環單耳，32,500元。圖／古馳提供
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珠寶Gucci

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