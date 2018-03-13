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吳季剛勤練國語超溜 返台推限量水晶飾品

2018-03-13 19:54聯合報 記者孫曼╱即時報導

國際知名設計師吳吳季剛（Jason Wu）長期與Atelier Swarovski合作推出特別限量系列，適逢自己同名品牌Jason Wu以及Atelier Swarovski均歡慶成立10週年，特地返台於施華洛世奇台北101購物中心水晶軒與女星隋棠首度同框擔任嘉賓。吳季剛並特地為台灣創作一款限量手環，搶先全球曝光販售，台灣限量15只。設計靈感融合他和母親都喜愛的古董，並以富摩登感的黑鑽為靈感，希望能呈現他心目中台灣的都會感。

記者會全程以流利中文接受訪問的吳季剛則表示，自己其實是最近4年開始努力學習中文，主要是自己品牌創立滿10年，計畫未來在故鄉亞洲有更多的發展，也希望2年內能在台灣開設店面。他透露自己練習中文的對象是自己公司許多來自台灣實踐大學的實習生，有人甚至一待5年。而回台灣為施華洛世奇10週年站台，他最想念的還是炸雞排、車輪餅等台灣食物，還在記者會前與老公一起去吃鼎泰豐。與家人感情親密的他，除了第一粉絲媽媽擁有全套的他的設計，去年推出的第一款Jason Wu香水，香味也是以他從小聞到大的茉莉花為主調，因為爸爸喜歡種花，花園裡很多茉莉。

繼2010年以來，這是他第三次與Atelier Swarovski合作，系列設計靈感來自教堂的彩繪玻璃，並延伸出以白色水晶為主要素材的鑽石系列，營造春夏清爽的配戴感。他認為飾品的設計技術上要考量的更多，因為是用硬的素材：「要考慮不能太重，怎樣呈現活潑的感覺、怎樣穿戴在身上很舒服。」除了Atelier Swarovski 2018春夏系列、吳季剛設計的限量手環，集結10年來特別限量系列精彩歷程的《Brilliant: The Story of Atelier Swarovski》精裝畫冊，即日起於施華洛世奇台北101購物中心水晶軒、台中大遠百水晶軒，及高雄漢神水晶軒等精選門店販售。

吳季剛為隋棠解說Atelier Swarovski 的設計。記者孫曼／攝影
吳季剛為隋棠解說Atelier Swarovski 的設計。記者孫曼／攝影
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Atelier Swarovski by Jason Wu - Mosaic系列...
Atelier Swarovski by Jason Wu - Mosaic系列手環12,900元，戒指8,990元， 垂式耳環14,900元。 圖／施華洛世奇提供
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Atelier Swarovski by Jason Wu - Mosaic系列...
Atelier Swarovski by Jason Wu - Mosaic系列彩色水晶垂式耳環，18,900元。圖／施華洛世奇提供
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隋棠出席Atelier Swarovski 的記者會，配戴Jason Wu的聯名...
隋棠出席Atelier Swarovski 的記者會，配戴Jason Wu的聯名限量系列飾品搭配Jason Wu的春夏服裝。記者孫曼／攝影
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Atelier Swarovski by Jason Wu - Mosaic系列...
Atelier Swarovski by Jason Wu - Mosaic系列特別版手環，台灣限量15只，12,900元。圖／施華洛世奇提供
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Atelier Swarovski by Jason Wu - Mosaic系列...
Atelier Swarovski by Jason Wu - Mosaic系列雙指戒，12,900元。 圖／施華洛世奇提供
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Atelier Swarovski by Jason Wu - Mosaic系列...
Atelier Swarovski by Jason Wu - Mosaic系列彩色水晶耳掛，14,900元。圖／施華洛世奇提供
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吳季剛特地返台為Atelier Swarovski 10週年擔任嘉賓。記者孫曼／...
吳季剛特地返台為Atelier Swarovski 10週年擔任嘉賓。記者孫曼／攝影
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