辣媽隋棠露小蠻腰為吳季剛站台 平坦腹部原來這樣吃

2018-03-13 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



國際知名設計師吳季剛（Jason Wu）長期與Atelier Swarovski合作推出特別限量系列，剛剛晉升為設計師的女星隋棠也首度穿上Jason Wu最新的春夏系列擔任嘉賓，搭配吳季剛設計的Mosaic限量系列飾品，並露出纖細的腰部曲線。她透露並未特地為此次活動刻意節食，但維持每天出門前一定要跑步30分鐘的運動量，已經回到生二寶前的窈窕身材 。

隋棠曾經表示生過孩子肚子最難瘦，但她這次穿上露出腰部鏤空設計的洋裝，線條纖細。她表示除了大量運動，「吃得健康」也相當重要：「我沒有避免吃的東西，但我很注意吃的時間。如果是高熱量的垃圾食物，會盡量放在中午以前，讓它有足夠的時間代謝。晚上大概5點以後盡量吃健康、不要吃太多澱粉或油炸。」她早餐都固定吃植物奶泡麥片，可能加入莓果或優格、堅果粉，方便又營養。中午則注重是攝取蛋白質，晚餐則會以湯配蔬菜為主。

隋棠笑說這次能見到吳季剛本人、並穿上Jason Wu春夏新裝搭配他所設計的全新Atelier Swarovski 限量Mosaic系列，實在「是我在時尚界的一個里程碑。」不過現在該開始自創品牌設計服裝的她，預計7月將推出童裝，但她和吳季剛閒聊家常卻不敢提自己的設計：「在大師面前我真的不敢獻醜。」她大笑。隋棠也透露和老公有計劃要搬去美國住，但老公體貼她的心情，所以計畫還在無限延期：「老公打的主意可能也是希望我能好好找到自己真心熱愛、可以長久的工作，或許以後跟他去美國的機會比較大。」

隋棠出席Atelier Swarovski by Jason Wu記者會，穿吳季剛春夏新衣展露好身材。記者孫曼／攝影 分享 facebook

Atelier Swarovski by Jason Wu - Mosaic系列指戒，8,990元。圖／施華洛世奇提供 分享 facebook

Atelier Swarovski by Jason Wu - Mosaic系列垂式耳環，14,900元。圖／施華洛世奇提供 分享 facebook

Atelier Swarovski by Jason Wu - Mosaic系列雙指戒，12,900元。 圖／施華洛世奇提供 分享 facebook

Atelier Swarovski by Jason Wu - Mosaic系列特別版手環，台灣限量15只，12,900元。圖／施華洛世奇提供 分享 facebook