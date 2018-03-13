哀傷且真摯 「時尚巨人」紀梵希和奧黛麗赫本久別重逢

2018-03-13 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



奧黛麗赫本在電影《第凡內早餐》中穿著的黑色禮服，是紀梵希知名作品。圖／達志影像 分享 facebook

時尚品牌GIVENCHY創辦人紀梵希（Hubert de Givenchy）於10日在睡夢中去世，高齡91歲的「時尚巨人」身高198公分，也為本世紀帶來許多時尚鉅作，他的離世透過伴侶飛利浦文奈（Philippe Venet）證實，官方IG亦書寫他為巴黎時尚和優雅帶來影響力與風格，超過半個世紀的時間，是無可磨滅的傳奇。

紀梵希1927年出生在富裕家庭，父親經營礦山事業，原本家人期許他成為一名律師，但他堅持自己的時尚之路，也曾在1946年與Christian Dior一同任職於Lucien Lelong設計工作室，1952年創立GIVENCHY。他一生中和奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）成為相輔相成的摯友之交，也為賈桂琳．甘迺迪（Jackie Kennedy）設計服裝，經典、精緻的高雅姿態，造就了時尚傳奇，尤其他為奧黛麗赫本量身訂製的《第凡內早餐》黑色連身裙，是跨越時代的經典。

GIVENCHY以4個G字母分別代表古典（Gneteel）、優雅（Grace）、愉悅（Gaiety）、紀梵希風格（Givenchy），1952年首度發表時裝即打破女裝的洋裝規範，以男性恤衫的白色棉布為靈感，打造視覺強烈的優雅襯衫，這件由法國名模Bettina演繹的白襯衫因此有了「Bettina Blouse」的稱號；1955年設計出無視腰部和臀部曲線的直桶式裙裝；1957年以奧黛麗赫本為靈感，打造專屬的「禁忌LInterdit」香水；1958年推出的「The Iconic Balloon Coat」，寬鬆的「H」型大衣為紀梵希帶來經典輪廓；1989年品牌開始跨足彩妝保養領域。

1993年奧黛麗赫本去世，當時紀梵希先生是抬棺者之一，足見他們如家人的深厚情誼，他其後於1995年宣布退休，僅作為骨董專家活躍於藝術活動，離世的消息一出，許多關注時尚的網友紛紛表示他可以在天堂裡，再為摯友奧黛麗赫本設計衣裳。

1952年名模Bettina Blouse詮釋紀梵希的設計。圖／取自IG 分享 facebook

「禁忌LInterdit」香水靈感來自奧黛麗赫本。圖／取自sohu 分享 facebook