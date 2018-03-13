親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

香港男子殺害女友棄屍台灣 北市警尋找屍體中

哀傷且真摯 「時尚巨人」紀梵希和奧黛麗赫本久別重逢

2018-03-13 19:20聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

奧黛麗赫本在電影《第凡內早餐》中穿著的黑色禮服，是紀梵希知名作品。圖／達志影像
奧黛麗赫本在電影《第凡內早餐》中穿著的黑色禮服，是紀梵希知名作品。圖／達志影像
分享

時尚品牌GIVENCHY創辦人紀梵希（Hubert de Givenchy）於10日在睡夢中去世，高齡91歲的「時尚巨人」身高198公分，也為本世紀帶來許多時尚鉅作，他的離世透過伴侶飛利浦文奈（Philippe Venet）證實，官方IG亦書寫他為巴黎時尚和優雅帶來影響力與風格，超過半個世紀的時間，是無可磨滅的傳奇。

紀梵希1927年出生在富裕家庭，父親經營礦山事業，原本家人期許他成為一名律師，但他堅持自己的時尚之路，也曾在1946年與Christian Dior一同任職於Lucien Lelong設計工作室，1952年創立GIVENCHY。他一生中和奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）成為相輔相成的摯友之交，也為賈桂琳．甘迺迪（Jackie Kennedy）設計服裝，經典、精緻的高雅姿態，造就了時尚傳奇，尤其他為奧黛麗赫本量身訂製的《第凡內早餐》黑色連身裙，是跨越時代的經典。

GIVENCHY以4個G字母分別代表古典（Gneteel）、優雅（Grace）、愉悅（Gaiety）、紀梵希風格（Givenchy），1952年首度發表時裝即打破女裝的洋裝規範，以男性恤衫的白色棉布為靈感，打造視覺強烈的優雅襯衫，這件由法國名模Bettina演繹的白襯衫因此有了「Bettina Blouse」的稱號；1955年設計出無視腰部和臀部曲線的直桶式裙裝；1957年以奧黛麗赫本為靈感，打造專屬的「禁忌LInterdit」香水；1958年推出的「The Iconic Balloon Coat」，寬鬆的「H」型大衣為紀梵希帶來經典輪廓；1989年品牌開始跨足彩妝保養領域。

1993年奧黛麗赫本去世，當時紀梵希先生是抬棺者之一，足見他們如家人的深厚情誼，他其後於1995年宣布退休，僅作為骨董專家活躍於藝術活動，離世的消息一出，許多關注時尚的網友紛紛表示他可以在天堂裡，再為摯友奧黛麗赫本設計衣裳。

1952年名模Bettina Blouse詮釋紀梵希的設計。圖／取自IG
1952年名模Bettina Blouse詮釋紀梵希的設計。圖／取自IG
分享

「禁忌LInterdit」香水靈感來自奧黛麗赫本。圖／取自sohu
「禁忌LInterdit」香水靈感來自奧黛麗赫本。圖／取自sohu
分享

「時尚巨人」紀梵希日前辭世。圖／取自IG
「時尚巨人」紀梵希日前辭世。圖／取自IG
分享

巴黎

相關新聞

不只有星星！《米其林指南》標誌有這些

2018-03-13 17:59

首例！英國郵輪本周來台環島、跳島

2018-03-13 20:30

吳季剛勤練國語超溜 返台推限量水晶飾品

2018-03-13 19:54

辣媽隋棠露小蠻腰為吳季剛站台 平坦腹部原來這樣吃

2018-03-13 19:27

豪大大雞排有望摘星？！ 業者：不實消息

2018-03-13 19:01

不只是美味！米其林三星主廚戴的表是...

2018-03-13 18:51

超商賣炸雞 真正始祖是這家！最多單日賣5,000支

2018-03-13 18:50

一張小沙發8種用法 能坐能躺舒壓就靠它

2018-03-13 17:43

Kipling與emoji合作 讓後背包超有戲

2018-03-13 17:32

無印良品近500項商品降價 這一樣最多可省近40%

2018-03-13 17:23

不需消費也能刮！udn買東西推超級神手刮刮樂

2018-03-13 17:17

侯佩岑逛夏姿特賣 分享沒有罪惡感的購物法則

2018-03-13 17:04

摩斯漢堡27歲生日 推兩款新口味

2018-03-13 16:49

玩家注意！魔物獵人× Sony 聯名音樂商品限量登場

2018-03-13 16:48

藍鐘集團特賣登場 UGG鞋款2折起

2018-03-13 16:48

春天逛百貨 又多了這些新櫃好勸Buy

2018-03-13 16:38

超美！CITY CAFE城市櫻花杯+限量草莓歐蕾

2018-03-13 16:36

現煮焦糖+沖繩海鹽！ 棒棒泡芙推台灣獨家開發口味

2018-03-13 16:35

與自然約會 新竹喜來登3月天「掌生穀粒」聯名午茶

2018-03-13 16:08

輪胎美食這樣來！你不知道的6個米其林指南冷知識

2018-03-13 15:44

台北米其林把守嚴！ 媒體掀戰 這9家確定入榜

2018-03-13 15:12

RevolCam把拍攝變簡單 玩出小而美的旅拍體驗！

2018-03-13 14:39

免治馬桶萬元有找 選購有撇步

2018-03-13 14:16

乾燥玫瑰色膩了吧 「秀智橘」接棒成男神最愛大熱色

2018-03-13 13:56

台菜摘星！ 60年老字號「金蓬萊」入列米其林

2018-03-13 10:42

讓腳如漫步雲端！Keds最懂女人心

2018-03-13 10:26

單車界盛事 SUBARU獨家贊助2018國際自由車環台公路賽

2018-03-13 10:26

星星叉子餐盤！米其林的符號有意義 專業食客必知

2018-03-13 10:21

搭國泰遊韓國 來回機票4,200元有找

2018-03-13 02:08

TOYOTA VIOS 小車霸王再進化

2018-03-12 22:10

巴塞爾鐘表展搶先看！百變表情向光陰致敬

2018-03-12 21:13

當紅手搖飲進駐超商 24小時都喝得到

2018-03-12 20:27

1歲半珠寶當玩具！ 瑞莎變身精靈為女兒挑Trollbeads

2018-03-12 18:49

搶攻女性市場 米其林推薦「生火腿起司拉麵」登台

2018-03-12 17:24

bb.q CHICKEN台灣吃得到！全家店中店原汁原味開賣

2018-03-12 17:23

米其林必比登激推台北美食 網友精選10家推薦先吃

2018-03-12 16:36

白色情人節表達愛意！選好禮物讓另一半驚喜

2018-03-12 15:20

FinTech創新 元大證券推刷臉下單

2018-03-12 14:55

白色情人節將來！你知道「回禮」有這些涵義嗎

2018-03-12 14:08
看更多

熱門文章

台北米其林把守嚴！ 媒體掀戰 這9家確定入榜

2018-03-13 15:12

好天氣剩2天！周四鋒面到 全台有雨

2018-03-12 21:15

台菜摘星！ 60年老字號「金蓬萊」入列米其林

2018-03-13 10:42

明年起發票可網路APP兌獎 提供24小時服務

2018-03-13 06:03

去日本總店嚐鮮 謝金河點出一蘭拉麵成功策略

2018-03-12 22:30

天氣忽冷忽熱受不了？ 高麗菜竟然開花了

2018-03-13 13:27

99.8%的人 這一種食物都吃不夠

2018-03-13 16:09

獨╱專家喊扯 森鐵員工爆料阿里山小火車用焊補輪

2018-03-12 22:37

台灣醫界怪現象！ 醫院賺錢金雞母竟是美食街停車場

2018-03-13 11:11

好天氣到周四 吳德榮：周五變天鋒面南下

2018-03-13 07:01

為找血管手電筒貼手十分鐘 十月女嬰手掌起大水泡

2018-03-13 14:19

醫院賺錢冠軍！林口長庚105年財報43.58億元

2018-03-13 10:40

TOYOTA VIOS 小車霸王再進化

2018-03-12 22:10

自我管理13招 遠離失智風險

2018-03-13 00:14

幼稚園助教月薪26k要顧32童 網問薪水合理嗎？

2018-03-13 13:31

心情點滴／還不是旅者

2018-03-13 06:00

美味記憶／口味與想念

2018-03-13 06:00

今日星座運勢／獅子 主動關懷他人 人氣運勢加分

2018-03-13 00:00

輪胎美食這樣來！你不知道的6個米其林指南冷知識

2018-03-13 15:44

上學學什麼／不想上學的心情，原來與這有關

2018-03-13 06:00

日夜溫差大高溫29度 周四鋒面接近又下雨

2018-03-13 04:55

撰寫白老猴的悲歌 外省二代筆下訴辛酸獲小說首獎

2018-03-13 04:10

吃頭髮玩具？ 蓬蓬黏黏球纏到頭髮悲劇收場

2018-03-13 15:36

準新娘太迷信 網友批：難道上床還要看良辰吉日？

2018-03-13 19:17

2018國人飲食指南出爐 洗白全脂奶、蛋黃刻板印象

2018-03-13 11:28

月票1280元 雙北捷運、公車搭到飽

2018-03-13 00:24

搶票注意！台鐵清明連假車票 3月20日起開訂

2018-03-13 10:44

中國祭出惠台31項措施 文化部籲降低審批回歸創作自由

2018-03-12 22:39

台灣動畫「幸福路上」 摘下東京動畫大獎

2018-03-12 22:29

採購遲未驗收 專家：阿里山森鐵出軌「人為疏失因素大」

2018-03-12 20:53

星星叉子餐盤！米其林的符號有意義 專業食客必知

2018-03-13 10:21

世上真有心電感應？18歲「換心人」經歷生命奇緣

2018-03-13 12:03

107年新版每日飲食指南！ 全脂低脂乳品一樣好

2018-03-13 11:49

舉發店家逃漏稅拿獎金 要有「單據」為證才行

2018-03-13 09:03

今高溫上看30度 彭啟明：周五六降雨機率增

2018-03-13 08:41

這裡「花都開好了」 就等紫斑蝶嬌客報到

2018-03-13 12:29

不再強調牛奶喝低脂或脫脂 營養師：正常喝就好

2018-03-13 11:03

原來台灣菸酒新竹營業所 在蔣勳眼中超美

2018-03-13 09:52

腰痛以為職業病 原來是僵直性脊椎炎

2018-03-13 18:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top