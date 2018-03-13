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不只是美味！米其林三星主廚戴的表是...

2018-03-13 18:51聯合報 記者曾智緯╱即時報導

三星名廚亞尼克在施展廚藝時，配戴了Big Bang Meca-10鈦金屬腕表。圖...
三星名廚亞尼克在施展廚藝時，配戴了Big Bang Meca-10鈦金屬腕表。圖／Hublot提供
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「台北米其林指南」揭曉在即，饕客和一般消費者也都在關注，究竟是哪一家餐廳有望摘星。不僅懂美食，法國三星名廚亞尼克和侯布雄，對於挑選腕表品味也自有見解。

曾經來台開餐廳的名廚亞尼克，被不少媒體、專業食評肯定，若是仍繼續經營，要在台北米其林指南中獲得2顆星以上不是難事。亞尼克在全球擁有16家餐廳、其中兩家獲得米其林三星評價，而他也在近期成為宇舶表（Hublot）的品牌大使之一。對他而言因工作需求，常是數天都無法停歇，因此擁有長效動力的Big Bang Meca-10腕表成為了他的首選。或是需要尋覓最佳食材、全球飛透透，則會改配戴Big Bang Unico兩地時間腕表，不管是哪一款，都與主廚創新廚藝，如出一轍。

被不少食客認為摘星非難事的侯布雄台北餐廳，也是此次米其林指南預測的大熱門，而名廚侯布雄也是目前全球擁有最多星級餐廳的大廚。他與寶珀表（Blancpain）總裁海耶克先生更是多年莫逆，於是促成了兩個品牌的合作，大廚侯布雄更有多款Blancpain的腕表收藏。於是在全球各地的餐廳，包括了台北店的店內都採用了Blancpain的五十噚造型掛鐘，堪比「官方指定計時」，但其實也呼應了侯布雄餐廳的菜色既經典又雋永，絕對是正統法國菜的標竿。

擁有10天動力儲存的Big Bang Meca-10腕表是名廚亞尼克的首選，鈦金...
擁有10天動力儲存的Big Bang Meca-10腕表是名廚亞尼克的首選，鈦金屬表殼，約61萬9,000元。圖／Hublot提供
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名廚侯布雄除了收藏不少寶珀表，更在旗下多個餐廳中，採用品牌的五十噚造型掛鐘。圖／...
名廚侯布雄除了收藏不少寶珀表，更在旗下多個餐廳中，採用品牌的五十噚造型掛鐘。圖／Blancpain提供
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三星名廚亞尼克近日成為了宇舶表的品牌大使之一。圖／Hublot提供
三星名廚亞尼克近日成為了宇舶表的品牌大使之一。圖／Hublot提供
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常常需要旅行的亞尼克另一選擇是兩度時區Big Bang Unico GMT腕表，...
常常需要旅行的亞尼克另一選擇是兩度時區Big Bang Unico GMT腕表，鈦纖維表殼，約77萬元。圖／Hublot提供
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