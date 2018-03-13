超商賣炸雞 真正始祖是這家！最多單日賣5,000支

2018-03-13 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



全家便利商店首間韓式炸雞複合店板農店正式開幕。圖／全家提供 分享 facebook

全家便利商店結盟韓國最大炸雞品牌bb.q CHICKEN在板橋板農店開設首間韓式炸雞複合店，強調以專人專職提供熱騰騰的現做調理炸雞為特色，讓民眾大飽口福。不過，其實在超商賣炸雞的真正始祖是OK超商，從2013年就以半夜也能享受到好吃炸雞為特色，受到廣大鄉民的激推。

OK超商表示，自2013年推出炸雞，不是現點現炸，而是經由冷凍新鮮送達門市，再讓店員當日在專業烤箱現烤15鐘後，放置到專屬機台保溫，確保炸雞的酥脆度與口感，目前有蜂蜜芥末、泰式酸辣、原味和辣味，今年依舊會持續投入資源推出新口味。

OK超商進一步提到，從去年底哈燒炸雞就讓不少網友愛不釋口，因24小時供應加上汁多味美且CP值高成為宵夜新寵兒，除了維持平日穩定銷量外，根據數據顯示，平均以溫度12度為基準，低於12度業績會開始攀升，最高銷量單日可達5,000隻，是低溫商機中的大黑馬，而目前銷量第一名的為辣味雞腿排，其次是泰式口味，售價45元，3月15日至4月11日，購買2件享88折。

另外，全家首間韓式炸雞複合店板農店正式開幕，接續慶民店也將於3月16日開賣，首波推出8種bb.q CHICKEN招牌餐點，原味部份包含黃金橄欖炸雞、雞柳，調味炸雞則有秘製、辣味、蜂蜜蒜味、起司4種口味，並提供薯條、韓式炸年糕2種副食供消費者選擇，價格帶為99元~229元。另外，可再以20元優惠價格加購醃蘿蔔。即日起至3月23日，購買炸雞餐，即可免費獲得可樂或雪碧1瓶。

OK超商異國風味哈燒炸雞，售價45元。圖／OK超商提供 分享 facebook