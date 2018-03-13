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不只有星星！《米其林指南》標誌有這些

2018-03-13 17:59聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

星星外的標示如米其林餐盤，代表該家餐廳的口味尚佳。圖／翻攝自米其林官網
星星外的標示如米其林餐盤，代表該家餐廳的口味尚佳。圖／翻攝自米其林官網
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《台北米其林指南》發布在即，就已掀起一陣熱烈討論。不過，除了大家耳熟能詳的星星標誌外，其實《米其林指南》為了方便使用者，餐館特色以不同標誌呈現，來看看你知道幾個吧！

1.星星外的標誌

餐館特色會以交叉的叉子及湯匙呈現。圖／翻攝自米其林官網
餐館特色會以交叉的叉子及湯匙呈現。圖／翻攝自米其林官網
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米其林星星是民眾最熟知的米其林指南符號，一星代表同類型中特別出眾的餐廳，二星指的是廚藝高明值得繞道前往的餐廳，三星則是出類拔萃的料理，值得專程造訪，讓使用指南的使用者可以輕鬆辨別餐廳。

由於評鑑員授予餐館星星時，不看餐館裝潢、餐桌布置或是服務品質。因此餐館特色則會以交叉湯匙及叉子符號表示，並分出5個等級，1套湯匙及刀差代表尚算舒適、2套為舒適、3套很舒適、4套是頂級的舒適享受、5套是傳統風格的奢華。

若是酒店則以小房屋為標誌，分為尚算舒適、舒適、很舒適、頂級的舒適享受、傳統風格的奢華等5個等級。

此外，於2016年的《法國米其林指南》出現了新標誌米其林餐盤，只要有該標誌的餐館，代表口味尚佳。

2.必比登推介

必比登推介以輪胎先生必比登為標誌。圖／翻攝自米其林官網
必比登推介以輪胎先生必比登為標誌。圖／翻攝自米其林官網
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日前才剛剛公布的「必比登推介」，對許多民眾來說有些陌生，甚至誤以為就是摘星的代表。其實，「必比登推介」的標誌形象，就是以米其林輪胎先生造型設計，主要針對的是物美價廉餐廳做的評鑑，只要經過評審員認可就會發予米其林輪胎先生舔舌頭象徵好的標示。

3.街頭小吃

街頭小吃代表的是店家的外觀而不是食物品質。圖／翻攝自米其林官網
街頭小吃代表的是店家的外觀而不是食物品質。圖／翻攝自米其林官網
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除了高檔餐廳外，街頭小吃也被列入在米其林指南中，通常會以兩個車輪加上一個小屋頂的標誌，代表介紹食物為街頭小吃，但這代表的是店舖外型特徵，而不是食物品質。

4.供應優質酒品

這意味店家有提供優質酒品。圖／翻攝自米其林官網
這意味店家有提供優質酒品。圖／翻攝自米其林官網
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如果喜歡吃美食搭配美酒，米其林則會以葡萄圖示象徵有豪華餐館侍酒師或是對酒有熱情的休閒餐廳，只要提供優質酒品就會有此標誌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

5.上佳景觀

三條線條代表吃飯的同時也能看到美景。圖／翻攝自米其林官網
三條線條代表吃飯的同時也能看到美景。圖／翻攝自米其林官網
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以三道線條象徵食客在品嘗美食的同時，也可以欣賞到美麗宜人的風景。

6.陽台用餐

此標誌代表有露天陽台或是戶外用餐的選擇。圖／翻攝自米其林官網
此標誌代表有露天陽台或是戶外用餐的選擇。圖／翻攝自米其林官網
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洋傘搭配椅子的標誌，則是表示食客有露天陽台用餐的選擇，或是可以選擇在戶外用餐。

7.簡單的食店

此標誌代表簡單的食店，但不等同於必比登推介。圖／翻攝自米其林官網
此標誌代表簡單的食店，但不等同於必比登推介。圖／翻攝自米其林官網
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以冒煙的碗搭配筷子標誌，代表優質美食也可在裝潢簡單的店家找到，不過要注意的是，此標誌不代表必比登推介。只是很多入選必比登推介的店家都屬於簡單食店，民眾可依照圖示分辨。

8.櫃檯式

店內有開放式廚房提供顧客近距離欣賞廚師廚藝。圖／翻攝自米其林官網
店內有開放式廚房提供顧客近距離欣賞廚師廚藝。圖／翻攝自米其林官網
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櫃檯式標誌代表店家內設有開放式廚房，食客可以近距離看到廚師工作的風采，欣賞他們的廚藝，讓顧客有種觀看現場烹飪節目的新體驗。

米其林小吃

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