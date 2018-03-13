Kipling與emoji合作 讓後背包超有戲

2018-03-13 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



Kipling首度與emoji推出亞洲限定聯名表情包系列，搶攻年輕女性市場。圖／Kipling提供 分享 facebook

換季也要換新包款，總是充滿趣味設計的Kipling在這季推出與表情符號emoji合作，推出限定款「表情包」，讓每一款都超有戲。TUMI也因應春天到來，讓嚴肅的包款改頭換面，以粉紅印花和鮮紅色詮釋經典後背包。

Kipling首度與emoji合作，推出亞洲區限定的表情包，分別運用了「眼冒愛心」、「哭哭」等常用的表情符號，改以貼繡的方式出現在包款上。品牌表示，平均每一天emoji的各種有趣的符號，會被使用者傳送多達60億次，可說幾乎每個人都會使用過，共鳴度高，因此促成了這次的合作。首波的合作包款，就利用了牛仔布料來製作袋身，加上精緻刺繡，充分展現兩個品牌的特色。兩個系列各分別有後背包、旅行袋和托特包等6款，更備有直接以表情符號為發想的斜背包、吊飾。

過去，多數消費者對TUMI的印象多停留在商務用，因此配色多為黑、灰為主，不過今年品牌把Voyageur系列包款，加入充滿春天色彩，就是要討好女性消費者。全新的包款推出胭脂紅與粉紅印花、水貂等季節新色，採用輕巧尼龍材質，搭配皮革裝飾，具有多層收納袋和筆電隔層設計，滿足女性商務、旅遊和日用包款的需求。 同時也呼應了品牌這季以「加州風」為概念的主題，如同舊金山街道在春天到來花團錦簇的樣貌。

TUMI Voyageur系列Halle後背包，推出粉紅印花新色，就是要討好女性消費者。圖／TUMI提供 分享 facebook

Kipling與emoji合作限定系列Adaven掀蓋後背包，約7,150元。圖／Kipling提供 分享 facebook

Kipling與emoji合作限定系列表情側背包，約1,980元。圖／Kipling提供 分享 facebook