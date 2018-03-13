無印良品近500項商品降價 這一樣最多可省近40%

2018-03-13 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



繼日本MUJI無印良品實施新價格宣言後，台灣MUJI無印良品即日起也有近500項商品降價，平均降幅15%，而指定款衣料、不鏽鋼餐具最高降幅達30%，其中PP組合箱用輪子省最多，從210元降為130元，約是61折左右，將近40%。

MUJI無印良品自2015年以來至今已是第5次價格調整，主要是透過「友善環境」與「簡化工序」，將使用的素材改變，並透過更換包裝或調整運送方式降低成本，進一步反應在價格調整上。

像是降幅最多的生活雜貨PP組合箱用輪子，可以讓固定的箱子變成可移動的收納箱，原價210元，降價後130元，降幅達38%。不鏽鋼餐具、咖啡匙，原價120元，降價後為80元，降幅33%。熱賣商品USB桌上型風扇則從890元降為750元。

衣料部分，MUJI無印良品使用栽種於寒冷區域靠近海邊的法國亞麻，具有吸水速乾性及堅韌材質，並使用水洗加工製程，增加穿著的柔軟度，法國亞麻襯衫系列新價格為1,190元，也較去年售價1,390元更容易入手。滑翔傘布附收納袋波士頓包，降幅34%，原價2,250元，降價後為1,490元。女吸汗速乾聚酯纖維短袖T恤，原價650元，降為450元。

此外，7-ELEVEN與MUJI無印良品合作的店中店店數從去年年初至今新增134店，共760店，同步也調降價格，自3月14日起陸續調整，降幅從6%~10%不等，好比可擦膠墨筆原價48降為45元；棉棒原價70元降為60元；尼龍浴巾便宜20元。

女吸汗速乾聚酯纖維短袖T恤，原價650元，降價後450元。圖／無印良品提供 分享 facebook

不鏽鋼餐具咖啡匙，原價120元，降價後80元。圖／無印良品提供 分享 facebook

PP組合箱用輪子，原價210元，降價後130元。圖／無印良品提供 分享 facebook

USB桌上型風扇，原價890元，降價後750元。圖／無印良品提供 分享 facebook

PP化妝盤，原價50元，降價為40元。圖／無印良品提供 分享 facebook