不需消費也能刮！udn買東西推超級神手刮刮樂

2018-03-13 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



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udn買東西即日起至4月1日推出「超級神手刮刮樂」活動，原價12,980元的PS4 Pro1TB主機免費抽。圖／udn買東西提供 分享 facebook

udn買東西即日起至4月1日推出「超級神手刮刮樂」活動，原價19,500元的Combi Handy Auto 4 Cas手推車免費抽。圖／udn買東西提供 分享 facebook