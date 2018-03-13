親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

廢除中正紀念堂，是轉型正義還是加深對立？

兩會翻同業白眼的女記者 傳被召回＋吊銷記者證

不需消費也能刮！udn買東西推超級神手刮刮樂

2018-03-13 17:17聯合報 記者陳立儀╱即時報導

刮刮樂試手氣不一定要花錢，udn買東西購物中心獨家搶先推出線上刮刮樂，除了強調不必消費也能刮，任一局刮出3個相同符號贏得抽獎機會後的中獎率更高達100％，大獎將送出PS4 Pro1TB主機、PS4薄型主機、Combi Handy Auto 4 Cas手推車、dyson Supersonic吹風機、dyson V6無線手持式吸塵器、Ionic-care家用除PM2.5空氣淨化機等。

udn買東西即日起至4月1日推出「超級神手刮刮樂，百萬獎金大挑戰」活動，不需消費、每天都可玩3張刮刮卡，全站消費單筆滿1,000元可再加碼玩一次VIP黑鑽無敵拉霸機，抽市價24,300元的Rimowa Classic Flight 29吋行李箱。即日起至4月1日udn買東西全站消費單筆滿3,000元送300元、滿5,000元再享加碼300元禮券，消費還可以同時獲得購物金1%回饋，全站消費回饋無上限。

此外，udn買東西超級神手刮刮樂活動期間還有萬種商品優惠，包括iPhone與Macbook挑戰最殺價等各種3C商品的鑽石水果盤刮卡活動頁，可買到優質生活用品的黃金大連線刮卡活動頁祭出Combi獨家超值組合、法國Tefel鍋具全系列下殺，還有眾多美妝商品的流行時尚商品天生大贏家刮卡活動頁，搭配全站超值1%購物金回饋立即返利。

4月15日前下載udn買東西App再送萊爾富咖啡，App購物下單不限金額有機會抽Panasonic除濕機。

udn買東西即日起至4月1日推出「超級神手刮刮樂」活動，原價12,980元的PS...
udn買東西即日起至4月1日推出「超級神手刮刮樂」活動，原價12,980元的PS4 Pro1TB主機免費抽。圖／udn買東西提供
分享

udn買東西即日起至4月1日推出「超級神手刮刮樂」活動，原價19,500元的Co...
udn買東西即日起至4月1日推出「超級神手刮刮樂」活動，原價19,500元的Combi Handy Auto 4 Cas手推車免費抽。圖／udn買東西提供
分享

udn買東西即日起至4月1日推出「超級神手刮刮樂」活動，原價14,600元的dy...
udn買東西即日起至4月1日推出「超級神手刮刮樂」活動，原價14,600元的dyson Supersonic吹風機禮盒版免費抽。圖／udn買東西提供
分享

udn買東西刮刮樂PM2.5

相關新聞

不只有星星！《米其林指南》標誌有這些

2018-03-13 17:59

辣媽隋棠露小蠻腰為吳季剛站台 平坦腹部原來這樣吃

2018-03-13 19:27

哀傷且真摯 「時尚巨人」紀梵希和奧黛麗赫本久別重逢

2018-03-13 19:20

豪大大雞排有望摘星？！ 業者：不實消息

2018-03-13 19:01

不只是美味！米其林三星主廚戴的表是...

2018-03-13 18:51

超商賣炸雞 真正始祖是這家！最多單日賣5,000支

2018-03-13 18:50

一張小沙發8種用法 能坐能躺舒壓就靠它

2018-03-13 17:43

Kipling與emoji合作 讓後背包超有戲

2018-03-13 17:32

無印良品近500項商品降價 這一樣最多可省近40%

2018-03-13 17:23

侯佩岑逛夏姿特賣 分享沒有罪惡感的購物法則

2018-03-13 17:04

摩斯漢堡27歲生日 推兩款新口味

2018-03-13 16:49

玩家注意！魔物獵人× Sony 聯名音樂商品限量登場

2018-03-13 16:48

藍鐘集團特賣登場 UGG鞋款2折起

2018-03-13 16:48

春天逛百貨 又多了這些新櫃好勸Buy

2018-03-13 16:38

超美！CITY CAFE城市櫻花杯+限量草莓歐蕾

2018-03-13 16:36

現煮焦糖+沖繩海鹽！ 棒棒泡芙推台灣獨家開發口味

2018-03-13 16:35

與自然約會 新竹喜來登3月天「掌生穀粒」聯名午茶

2018-03-13 16:08

輪胎美食這樣來！你不知道的6個米其林指南冷知識

2018-03-13 15:44

台北米其林把守嚴！ 媒體掀戰 這9家確定入榜

2018-03-13 15:12

RevolCam把拍攝變簡單 玩出小而美的旅拍體驗！

2018-03-13 14:39

免治馬桶萬元有找 選購有撇步

2018-03-13 14:16

乾燥玫瑰色膩了吧 「秀智橘」接棒成男神最愛大熱色

2018-03-13 13:56

台菜摘星！ 60年老字號「金蓬萊」入列米其林

2018-03-13 10:42

讓腳如漫步雲端！Keds最懂女人心

2018-03-13 10:26

單車界盛事 SUBARU獨家贊助2018國際自由車環台公路賽

2018-03-13 10:26

星星叉子餐盤！米其林的符號有意義 專業食客必知

2018-03-13 10:21

搭國泰遊韓國 來回機票4,200元有找

2018-03-13 02:08

TOYOTA VIOS 小車霸王再進化

2018-03-12 22:10

巴塞爾鐘表展搶先看！百變表情向光陰致敬

2018-03-12 21:13

當紅手搖飲進駐超商 24小時都喝得到

2018-03-12 20:27

1歲半珠寶當玩具！ 瑞莎變身精靈為女兒挑Trollbeads

2018-03-12 18:49

搶攻女性市場 米其林推薦「生火腿起司拉麵」登台

2018-03-12 17:24

bb.q CHICKEN台灣吃得到！全家店中店原汁原味開賣

2018-03-12 17:23

米其林必比登激推台北美食 網友精選10家推薦先吃

2018-03-12 16:36

白色情人節表達愛意！選好禮物讓另一半驚喜

2018-03-12 15:20

FinTech創新 元大證券推刷臉下單

2018-03-12 14:55

白色情人節將來！你知道「回禮」有這些涵義嗎

2018-03-12 14:08

孫芸芸變名模 紐約街頭上演換衣秀

2018-03-12 12:42

平價也能有高質感 UNIQLO設計師系列新品開賣

2018-03-12 12:34
看更多

熱門文章

台北米其林把守嚴！ 媒體掀戰 這9家確定入榜

2018-03-13 15:12

好天氣剩2天！周四鋒面到 全台有雨

2018-03-12 21:15

台菜摘星！ 60年老字號「金蓬萊」入列米其林

2018-03-13 10:42

明年起發票可網路APP兌獎 提供24小時服務

2018-03-13 06:03

去日本總店嚐鮮 謝金河點出一蘭拉麵成功策略

2018-03-12 22:30

天氣忽冷忽熱受不了？ 高麗菜竟然開花了

2018-03-13 13:27

99.8%的人 這一種食物都吃不夠

2018-03-13 16:09

獨╱專家喊扯 森鐵員工爆料阿里山小火車用焊補輪

2018-03-12 22:37

台灣醫界怪現象！ 醫院賺錢金雞母竟是美食街停車場

2018-03-13 11:11

好天氣到周四 吳德榮：周五變天鋒面南下

2018-03-13 07:01

為找血管手電筒貼手十分鐘 十月女嬰手掌起大水泡

2018-03-13 14:19

醫院賺錢冠軍！林口長庚105年財報43.58億元

2018-03-13 10:40

TOYOTA VIOS 小車霸王再進化

2018-03-12 22:10

自我管理13招 遠離失智風險

2018-03-13 00:14

當紅手搖飲進駐超商 24小時都喝得到

2018-03-12 20:27

幼稚園助教月薪26k要顧32童 網問薪水合理嗎？

2018-03-13 13:31

心情點滴／還不是旅者

2018-03-13 06:00

今日星座運勢／獅子 主動關懷他人 人氣運勢加分

2018-03-13 00:00

美味記憶／口味與想念

2018-03-13 06:00

輪胎美食這樣來！你不知道的6個米其林指南冷知識

2018-03-13 15:44

上學學什麼／不想上學的心情，原來與這有關

2018-03-13 06:00

日夜溫差大高溫29度 周四鋒面接近又下雨

2018-03-13 04:55

撰寫白老猴的悲歌 外省二代筆下訴辛酸獲小說首獎

2018-03-13 04:10

吃頭髮玩具？ 蓬蓬黏黏球纏到頭髮悲劇收場

2018-03-13 15:36

2018國人飲食指南出爐 洗白全脂奶、蛋黃刻板印象

2018-03-13 11:28

中國祭出惠台31項措施 文化部籲降低審批回歸創作自由

2018-03-12 22:39

月票1280元 雙北捷運、公車搭到飽

2018-03-13 00:24

台灣動畫「幸福路上」 摘下東京動畫大獎

2018-03-12 22:29

採購遲未驗收 專家：阿里山森鐵出軌「人為疏失因素大」

2018-03-12 20:53

搶票注意！台鐵清明連假車票 3月20日起開訂

2018-03-13 10:44

星星叉子餐盤！米其林的符號有意義 專業食客必知

2018-03-13 10:21

世上真有心電感應？18歲「換心人」經歷生命奇緣

2018-03-13 12:03

今高溫上看30度 彭啟明：周五六降雨機率增

2018-03-13 08:41

這裡「花都開好了」 就等紫斑蝶嬌客報到

2018-03-13 12:29

107年新版每日飲食指南！ 全脂低脂乳品一樣好

2018-03-13 11:49

原來台灣菸酒新竹營業所 在蔣勳眼中超美

2018-03-13 09:52

舉發店家逃漏稅拿獎金 要有「單據」為證才行

2018-03-13 09:03

不再強調牛奶喝低脂或脫脂 營養師：正常喝就好

2018-03-13 11:03

2+6＝？ 健保署小編這麼說…

2018-03-12 20:52

外出注意！ 北部地區空品恐轉糟

2018-03-13 04:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top