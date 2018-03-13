不需消費也能刮！udn買東西推超級神手刮刮樂
刮刮樂試手氣不一定要花錢，udn買東西購物中心獨家搶先推出線上刮刮樂，除了強調不必消費也能刮，任一局刮出3個相同符號贏得抽獎機會後的中獎率更高達100％，大獎將送出PS4 Pro1TB主機、PS4薄型主機、Combi Handy Auto 4 Cas手推車、dyson Supersonic吹風機、dyson V6無線手持式吸塵器、Ionic-care家用除PM2.5空氣淨化機等。
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此外，udn買東西超級神手刮刮樂活動期間還有萬種商品優惠，包括iPhone與Macbook挑戰最殺價等各種3C商品的鑽石水果盤刮卡活動頁，可買到優質生活用品的黃金大連線刮卡活動頁祭出Combi獨家超值組合、法國Tefel鍋具全系列下殺，還有眾多美妝商品的流行時尚商品天生大贏家刮卡活動頁，搭配全站超值1%購物金回饋立即返利。
4月15日前下載udn買東西App再送萊爾富咖啡，App購物下單不限金額有機會抽Panasonic除濕機。
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