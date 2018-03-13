侯佩岑逛夏姿特賣 分享沒有罪惡感的購物法則

2018-03-13 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



夏姿．陳SHIATZY CHEN舉辦第15屆「拾華」慈善特賣會，侯佩岑與夏姿少東夫人許媖媖在現場除了分享特賣單品，還有聊不完的媽媽經，也特別提及這次的特賣善款將捐贈罕見疾病基金會，侯佩岑說，「夏姿的外套和包款都不退流行，是最好下手的項目。」

當了媽之後從來沒有睡飽的侯佩岑，最近過著3、4點起來餵小兒子喝奶，5點半起床陪哥哥Ian的生活，她都是靠兩杯咖啡、甘之如飴的母愛以及正能量在維持容光煥發，「很久沒有出門逛街，在這裡我已經半迷失了，眼睛掃到好幾樣都想買。既然是慈善特賣，買越多、捐越多，多買幾樣也不會有罪惡感啦。」她曾購買夏姿經典的玉鐲提包給國外友人，她們都非常喜歡；夏姿的蕾絲刺繡烏干紗外套她大力讚賞，搭牛仔褲或T恤都能穿出自己的風格，「尤其是滾毛邊或中式立領的設計，都很別緻又能散發獨特氣質。」會不會幫先生添購男裝呢？她說「原價我捨不得買，因為男生不用穿那麼好的衣服。」引來現場大笑，但她表示因為先生喜歡低調的衣服，她買的常被退貨說太亮、太閃，但先生很貼心，嫌棄久了也會自嘲「是我看不懂」來接受侯佩岑愛的禮物，她笑著和許媖媖異口同聲說，「我看我們還是挑自己的就好了。」

本屆「拾華」慈善特賣會在台北福華飯店大班廊舉辦，即日起至3月19日止，特賣所得除了每年固定捐教育部的2百萬協助經濟弱勢學生就學之外，今年將另外再捐贈給罕見疾病基金會。特賣品項包括手袋、鞋履、領帶、披肩、飾品，男女裝比例大約2：8，折數多落在2至5折之間，每日一物或部分商品則有1折優惠；其中部分單品為限量，售完即止。

侯佩岑出席夏姿「拾華」慈善特賣會，為關懷罕見疾病盡一份心力。記者侯永全／攝影 分享 facebook

牛皮蛇紋金線刺繡玉鐲提包，原價49,800元、特價17,430元。記者楊詩涵／攝影 分享 facebook

牛皮蛇紋壓印玉鐲提包，原價72,800元、特價14,560元。記者楊詩涵／攝影 分享 facebook

侯佩岑和夏姿少東夫人許媖媖共同出席夏姿「拾華」慈善特賣會。記者侯永全／攝影 分享 facebook