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玩家注意！魔物獵人× Sony 聯名音樂商品限量登場

2018-03-13 16:48聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

三款產品皆搭配限定的補給箱造型外包裝，對玩家來說更具收藏價值。圖／Sony提供
三款產品皆搭配限定的補給箱造型外包裝，對玩家來說更具收藏價值。圖／Sony提供
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風靡全球玩家的「魔物獵人 世界」遊戲，推出的聯名商品一波接一波，這次是與Sony合作推出限量無線降噪耳機、數位隨身聽，以及無線藍牙喇叭，用更具臨場感的高音質，征服玩家挑剔的耳朵。

Sony此次特別針對玩家精選了支援高解析音質的產品系列，共推出三款聯名設計商品，包含h.ear on 2無線藍牙降噪耳罩式耳機WH-H900N、Walkman數位隨身聽NW-A45以及h.ear go無線藍牙喇叭SRS-HG1，選用深色系機體印製金色線條描繪的新大陸古龍調查團標誌，其中無線藍牙喇叭SRS-HG1更在上方面板加上第1至5期調查團團徽，Walkman數位隨身聽NW-A45亦內建5首「魔物獵人 世界」高解析音質原聲歌曲。更有誠意的是，三款產品皆搭配限定的補給箱造型外包裝，讓限定商品更具珍藏價值，熱愛遊戲的玩家不可錯過！

三款聯名商品即日起於Sony官方購物網站或全台 Sony Store直營通路及各大消費性電子產品經銷通路限量發售。凡於Sony Store全台5家實體直營門市購買限量「魔物獵人 世界」豪華全系列組合（內含PS4 Pro主機、h.ear on 2無線藍牙降噪耳罩式耳機WH-H900N、Walkman數位隨身聽NW-A45、h.ear go無線藍牙喇叭SRS-HG1各一），加碼贈Sony Hi-Res外套、PS4紀念T-shirt及Sony頸枕的限量贈品乙組。

Sony此次特別針對玩家精選了支援高解析音質且方便行動使用的產品系列。圖／Son...
Sony此次特別針對玩家精選了支援高解析音質且方便行動使用的產品系列。圖／Sony提供
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