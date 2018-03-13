玩家注意！魔物獵人× Sony 聯名音樂商品限量登場

2018-03-13 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



三款產品皆搭配限定的補給箱造型外包裝，對玩家來說更具收藏價值。圖／Sony提供 分享 facebook

風靡全球玩家的「魔物獵人 世界」遊戲，推出的聯名商品一波接一波，這次是與Sony合作推出限量無線降噪耳機、數位隨身聽，以及無線藍牙喇叭，用更具臨場感的高音質，征服玩家挑剔的耳朵。

Sony此次特別針對玩家精選了支援高解析音質的產品系列，共推出三款聯名設計商品，包含h.ear on 2無線藍牙降噪耳罩式耳機WH-H900N、Walkman數位隨身聽NW-A45以及h.ear go無線藍牙喇叭SRS-HG1，選用深色系機體印製金色線條描繪的新大陸古龍調查團標誌，其中無線藍牙喇叭SRS-HG1更在上方面板加上第1至5期調查團團徽，Walkman數位隨身聽NW-A45亦內建5首「魔物獵人 世界」高解析音質原聲歌曲。更有誠意的是，三款產品皆搭配限定的補給箱造型外包裝，讓限定商品更具珍藏價值，熱愛遊戲的玩家不可錯過！

三款聯名商品即日起於Sony官方購物網站或全台 Sony Store直營通路及各大消費性電子產品經銷通路限量發售。凡於Sony Store全台5家實體直營門市購買限量「魔物獵人 世界」豪華全系列組合（內含PS4 Pro主機、h.ear on 2無線藍牙降噪耳罩式耳機WH-H900N、Walkman數位隨身聽NW-A45、h.ear go無線藍牙喇叭SRS-HG1各一），加碼贈Sony Hi-Res外套、PS4紀念T-shirt及Sony頸枕的限量贈品乙組。