與自然約會 新竹喜來登3月天「掌生穀粒」聯名午茶

2018-03-13 16:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



「掌生穀粒」聯名午茶，以大地農作設計英式午茶餐點。業者／提供 分享 facebook

寶島孕育豐饒農產食材，新竹喜來登與「掌生穀粒」攜手推出聯名英式下午茶點，於三月天打造一場與大地的自然約會，品嚐純粹的美好原味。

「掌生穀粒」以自然農法耕作的單純初衷，「出版」台灣各地農作產品，幫每一個農產寫下故事，飯店點心房主廚「黃汎偉」師傅運用掌生穀粒天然食材，結合食材特性設計出富含純然原味的系列茶點，讓民眾品嚐自然純粹的美味，一起為台灣農作的美好，掌聲鼓勵。

「掌生穀粒」起源於2006年，以跟台灣各地的小農合作為起點，透過實地尋訪，將這些農作轉化為具有生命的故事，為那些台灣依舊美好的人事物，掌聲鼓勵。從一開始的白米到茶品、蜂蜜、酒品等等，「掌生穀粒」的觸角延伸至台灣各個土地，不斷發掘各種美好，也讓台灣的農作產品讓世界被看見。

新竹豐邑喜來登大飯店與「掌生穀粒」合作的下午茶，重點食材皆取自「掌生穀粒」所匯集的台灣農作產品，飯店主廚因各種食材的特性設計如米花糖、鮭魚起司塔、紅烏龍芝麻巧克力脆餅、茶香綠豆糕、莓果荔香蛋糕及厚皮香蜜寒天凍飲等茶點；「米花糖」以富有彈性口感、獨特香甜氣味的「敬農米」製作香甜米花糖，入口滿是淡雅米香；「鮭魚起司塔」選用來自台東百年耕作歷史的長濱鄉出產「金剛大粒米」，配合長濱水質純淨、土地養分充沛，增添米粒Q黏口感、香甜味越嚼越濃郁，塔底填入金剛大粒米，增加塔皮米香及豐富口感。

「紅烏龍芝麻巧克力脆餅」以「董的紅烏龍」獨有濃郁果香，加入芝麻、堅果、白巧克力，融合成一道適合大人小孩品嚐的茶香小點；鹿野早春金萱綠茶「董的小情歌」與綠豆仁共譜戀曲製作而成「茶香綠豆糕」，吃起來柔滑綿密、茶香悠揚回韻；「莓果荔香蛋糕」運用「荔枝蜜」製作荔枝奶凍與莓果風味戚風蛋糕，結合而成充滿荔香與莓果香的幸福甜點。飲品採用蜜中之王「厚皮香蜜」，以荔枝寒天凍飲佐以厚皮香蜜的「厚皮香蜜寒天凍飲」，特殊木質香氣、甜蜜清香撲鼻而來，尾韻甘醇香甜、入口清爽順滑。

新竹豐邑喜來登大飯店「掌生穀粒」聯名午茶，以大地農作設計英式午茶餐點，供應時間至3月31日止，下午兩點半至五點於一樓「大廳酒吧」供應，英式雙人午茶每套980元（需加一成服務費），內含兩人份餐點。

一起為台灣農作的美好，掌聲鼓勵。業者／提供 分享 facebook

主廚結合食材特性設計富含純然原味的系列茶點。業者／提供 分享 facebook

掌生穀粒祕蜜花園，甜蜜清香撲鼻而來。業者／提供 分享 facebook