輪胎美食這樣來！你不知道的6個米其林指南冷知識

2018-03-13 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



《台北米其林指南》即將在3月14日發行。圖／本報系資料照 分享 facebook

《台北米其林指南》即將在3月14日正式發行，究竟有哪些餐廳能夠摘星，又有哪些呼聲高的餐廳落榜，備受外界矚目。不過，雖然許多民眾都聽過米其林，並認為米其林猶如美食保證，但《米其林指南》到底是如何出現的？

1.為了推銷輪胎做

全世界第一本《米其林指南》發行於1900年，當時米其林兄弟為了要推銷輪胎，但單單推銷輪胎很難賣出去，於是轉念就將汽車結合旅行，印製一本小冊子，首次發行印刷了3萬5,000本，於經銷店及修車廠發放。

2.三星評分制度30年後才確立

儘管當時米其林兄弟推出了《米其林指南》，但是一開始僅提供駕駛路況以及汽車配件商店資訊，一直到1920年才出現推薦餐廳、飯店等資訊在指南中，但真正出現知名的「星星」則是等到1926年才出現，並到1931年確立了現在的三星評分制度，1936年後所有相關細項才完善。並且分為提供美食的紅色指南以及旅遊行程規劃、景點推薦的綠色指南。

3.《米其林指南》免費改販售

從1900年開始，米其林提供《米其林指南》採取免費索取的方式，但是米其林兄弟有次巡視店家發現，他們精心製作的小冊子，居然變成維修場員工工作台的桌腳補墊用，意識到免費的書籍反而被視為沒有用的東西，於是從當年開始取消免費提供，改為販售。

4.過周末就從米其林指南來

過去，歐洲並沒有過周末的概念，但隨著《米其林指南》一本本發行，人們開始利用周末休假時間，到更好的餐廳度過假期，也因此逐漸建立了指南的權威性，成為獲得民眾信賴具有指標的美食指南。

5.誰是必比登？

米其林集團每到一個城市發表《米其林指南》時，常常會在正式名單公布前，搶先曝光必比登推介名單，並視為評鑑的一個項目。不過，鮮少人知道必比登就是深植人心的胖嘟嘟白色輪胎先生。而必比登的出現則是來自創辦人，他在有次國際展上看到堆疊在一起的輪胎，因而靈機一動創造出吉祥物輪胎先生。雖然必比登也曾有過「黑歷史」，經過了多年演化才變成如今模樣現身在大眾面前，但不可否認的是，一看到必比登就與米其林畫上等號，可說是最稱職的吉祥物。

6.《米其林指南》二戰有貢獻

二次世界大戰曾造成法國道路指標被炸毀，為了協助作戰，重印了1939年版《米其林指南》，並透過書中詳盡地圖、街道地圖等記載，使第一線軍人順利完成了諾曼第登陸。

星星評等是最為人所知的評鑑方式。圖／翻攝自米其林官網 分享 facebook

《米其林指南》有許多不為人知的小故事。圖／本報系資料照 分享 facebook