台菜摘星！ 60年老字號「金蓬萊」入列米其林

2018-03-13 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



最近媒體熱議的話題莫過米其林，史上第一本《台北米其林指南》摘星餐廳榜單將於明（14）日下午在台北文華東方酒店揭曉，除了文華雅閣確定入榜，中時電子報載〈金蓬萊〉餐廳、〈隆鮨Sushi RYU〉壽司日本料理，以及〈La Cocotte by Fabien Verge〉法式餐廳也傳出收到《台北米其林指南》發布會出席邀請函，確定摘星。

收到邀請函代表摘星，但目前仍不知星等。

經營超過一甲子的酒家菜餐廳〈金蓬萊〉，第一代陳良枝最早受聘於日本人所開設的料亭，台灣光復後開

設蓬萊食堂，憑藉著用料實在、口味獨特以及經驗火候俱足，深受饕客喜愛。長子陳芳宗接手，從北投遷往天母，創立「金蓬萊台菜」，從選料、處理、烹調都不假手他人，完整保留父親的堅持與手路，結合正統台灣料理及酒家菜，成為台菜界的指標餐廳。多年前已正式交棒獨子陳博璿，並遷址至天母東路，新餐廳時尚典雅，新料理清爽、不過甜、不油膩，卻又能掌握菜色神韻。

〈隆鮨Sushi RYU〉採無菜單套餐，有3千元與5千元兩種價位，主廚「阿隆師」視當天採購新鮮漁貨食材為客人配菜，據了解，該餐廳開幕至今未滿一年。主廚楊永隆的新店，網路評價頗高，網友形容「由完整檜木打造但未曾上漆的吧台桌面讓人感到舒適而放鬆」，「所謂的江戶前，就是要能讓食材呈現出他最好的味道，讓食材在經歷不同熟成、醃漬等等細緻的處理後，以最佳的狀態接觸我們的味蕾。單價高，但饕客不容錯過」。