讓腳如漫步雲端！Keds最懂女人心

2018-03-13 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



美國休閒帆布鞋品牌Keds延續了品牌「女士優先」的精神，運用最新科技、面料，重新改寫了百搭帆布鞋的定義，就是要每個女性穿上後，如同漫步雲端般的舒適又輕盈。 品牌代言人鄭秀晶以輕鬆休閒造型詮釋Keds今年新款的Studio系列鞋款。圖／Keds提供 分享 facebook

隨著市場需求不斷的改變，Keds Studio也推出全新的鞋款，最大特色就是輕盈又透氣，全系列採用獨特的針織材質、舒適涼爽的Dri-Freezew為內襯，即使長時間穿著運動也能保持腳部透氣；搭配輕量發泡材質製作成符合人體工學的EVA鞋墊，以及輕量沖孔鞋底設計，可釋放長時間穿著的壓力。不僅如此，品牌更大玩網布混搭風，不論是採用Air Mesh網布點綴皮革，還是將尼龍面料添加鞋頭及鞋舌處，並結合後腳跟針織縫合巧思，讓原本愛穿高跟鞋的女孩們也甘願換上。