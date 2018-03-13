讓腳如漫步雲端！Keds最懂女人心
美國休閒帆布鞋品牌Keds延續了品牌「女士優先」的精神，運用最新科技、面料，重新改寫了百搭帆布鞋的定義，就是要每個女性穿上後，如同漫步雲端般的舒適又輕盈。
隨著市場需求不斷的改變，Keds Studio也推出全新的鞋款，最大特色就是輕盈又透氣，全系列採用獨特的針織材質、舒適涼爽的Dri-Freezew為內襯，即使長時間穿著運動也能保持腳部透氣；搭配輕量發泡材質製作成符合人體工學的EVA鞋墊，以及輕量沖孔鞋底設計，可釋放長時間穿著的壓力。不僅如此，品牌更大玩網布混搭風，不論是採用Air Mesh網布點綴皮革，還是將尼龍面料添加鞋頭及鞋舌處，並結合後腳跟針織縫合巧思，讓原本愛穿高跟鞋的女孩們也甘願換上。
除了全新的Studio系列之外，這幾季大為流行的復刻風潮，也出現在新款的Anchor鞋款上。Keds以Sneaker經典鞋型特色為雛型，透過甜美日系風格潤色，彰顯別樣復古風。同時輔以小巧修長的楦頭及流線型的鞋身，能修飾腿部線條視覺，而亮麗鮮明色調則為帶有中性風的鞋型增添一絲活潑俏皮感，是喜愛男友風格的人的好選擇。另外，夏日風情系列大膽將波希米亞流蘇、草裙舞女孩，或是艷色扶桑花及Q版鳳梨等流行圖騰躍上鞋身，可愛的外觀，讓人少女心大爆發。
留言