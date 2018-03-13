星星叉子餐盤！米其林的符號有意義 專業食客必知

2018-03-13 10:21 中央社 台北13日電



台北米其林指南將於14日發布，不少人摩拳擦掌、準備照著指南大快朵頤一番，但想當專業食客就應先了解指南中的各種符號，包含星星、叉子及米其林餐盤等，都有特殊代表意義。

「2018 台北米其林指南」，以五大準則評選，包含盤中的食材、準備食材的技巧和口味的融合、創新水準、是否物有所值、以及烹飪水準的ㄧ致性。本報系資料照／記者蘇健忠攝影 分享 facebook

為了讓民眾在閱讀米其林時能更了解餐廳特色，米其林官方在指南中，用不同的符號代表餐廳的特性。

米其林當中最為耀眼的符號非「星星」莫屬，餐廳獲得星星越多顆，代表越值得造訪。

其中，一星代表同類別中出眾的餐廳；二星則表示廚藝高明、值得繞道前往；三星則是最高星級，代表餐廳供應出類拔萃的料理、值得專程造訪。

米其林評鑑員會依食材品質、廚師對味道以及烹調技巧的駕馭能力、料理中袒露的個性、是否物有所值及餐飲水準的一致性這5項標準，給予餐廳一至三顆的星星。

評鑑員也會用交叉的湯匙和叉子及酒店符號來給予餐館或是酒店的環境舒適度及品質評級，包含「尚算舒適」、「舒適」、「很舒適」、「頂級的舒適」享受及「傳統風格的奢華」，一共5個等級。

除此之外，米其林指南中有一份「必比登推介」（Bib Gourmand）名單，名單主要推薦的是在地物超所值的美食餐廳，以米其林「必比登」舔嘴唇的形象作為標誌符號。不過，出現在這份清單上的餐廳並不是星級餐廳。

而在米其林指南法國2016中，也首次出現了全新符號「米其林餐盤」，擁有這個標誌的餐館代表其「口味尚佳」。

台灣被國際號稱美食天堂，夜市街頭小吃功不可沒，若在米其林指南中看到兩個車輪加一個小屋頂的標誌，那代表所介紹的食物是街頭小吃。

除了上述符號，米其林指南中也有代表用餐時可看到美麗風景、餐廳可在戶外或是在露天陽台用餐、裝潢簡單的食店也可以找到優質的美食等符號。