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TOYOTA VIOS 小車霸王再進化

2018-03-12 22:10聯合報 記者陳威任╱即時報導

入門房車級距銷售霸主TOYOTA VIOS推出小改款車型，同步升級安全配備。記者...
入門房車級距銷售霸主TOYOTA VIOS推出小改款車型，同步升級安全配備。記者陳威任／攝影
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入門小型房車是許多預算型買家及首購族的熱門選擇，但過往安全配備不足總是遭人詬病，近年隨著安全意識抬頭，入門房車也逐步進化，行車安全不再陽春。

作為入門房車市場的銷售霸主，TOYOTA VIOS連續14年蟬聯一般小型房車級距銷售冠軍，去年共銷售8,569輛，市占率高達58％，在其他對手強化配備之際，TOYOTA總代理和泰汽車推出小改款來回應，售價54.9萬至63.9萬，年販目標1萬台以上。

全新TOYOTA VIOS外觀承襲家族風貌Keen Look設計，搭配橫柵式倒梯形的大型進氣壩設計，高階車型配備投射式四燈式頭燈與全車系標配的LED日行燈，強烈展顯科技動感風格；高階車型也首度導入LED光條式尾燈，讓整體視覺感受更具質感。

車室部分則採用大量鋼琴烤漆與霧銀材質，以及多處的皮質縫線點綴，高階車型並導入自發光三環式儀表板、Smart Entry車門啟閉系統、Push Start引擎啟閉系統、Drive+隨行駕駛系統及恆溫空調等豐富配備，加上全車高達11處的置物空間，讓整體用車感受更佳。

安全配備的進化更是此次VIOS的進化重點，全車系升級標配VSC車輛穩定控制系統、TRC循跡防滑控制系統、HAC上坡起步輔助系統)與TPMS胎壓偵測警示系統；在被動安全方面，高階車型更首度搭載7具SRS氣囊，提供給所有乘客全方位的防護。

此外，近年在入門房車級距的安全升級已經成為趨勢，其中Ford Escort以超高剛性車身結構，搭配航太等級的超強硼鋼；高階車型更配備了六具SRS輔助氣囊，搭配上2,687mm的軸距及同級最佳的1,825mm車寬，提供舒適大器的乘坐感。

國人自主品牌LUXGEN更堪稱安全模範生，針對旗下最入門的四門房車S3，推出60萬以下就擁有6具安全輔助氣囊，加上標配ESC動態車輛穩定系統、TCS循跡防滑系統及HSA斜坡起步輔助系統等主動安全配備，提供消費者更豐富的購車選擇。

入門房車級距銷售霸主TOYOTA VIOS推出小改款車型，同步升級安全配備。記者...
入門房車級距銷售霸主TOYOTA VIOS推出小改款車型，同步升級安全配備。記者陳威任／攝影
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LUXGEN S3以優異安全配備切入入門房車市場。圖／納智捷提供
LUXGEN S3以優異安全配備切入入門房車市場。圖／納智捷提供
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