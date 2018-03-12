巴塞爾鐘表展搶先看！百變表情向光陰致敬

2018-03-12 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



走過百年歷史的瑞士巴塞爾鐘表暨珠寶展（Baselworld）將在本月登場，這個全世界最大的鐘表盛會，雖規模不比以往，但仍有多達上百個品牌共聚一堂，端出他們今年度最具話題的表款以饗藏家和表迷們。

寶格麗女用三問表 全球僅5只

寶格麗（Bvlgari）今年逢Divas' Dream珠寶腕表系列問世30周年，因此品牌特別打造了全球僅5只的女用三問表，為寶格麗把鑽石鑲嵌和高級製表結合的最佳例證。為了符合女性柔美的特質，不僅從表圈到扇形表耳、表冠都妝點了鑽石之外，還把報時的啟動按把，做成如精巧的墜飾。表盤採黑漆製作，並透過日式漆藝技術飾以金粉點綴，視覺上宛若星光般迷人。歡慶周年的還有蕭邦表（Chopard）的Happy Sport Manufacture系列，採用專為較小表徑而設的09.01-C自動上鍊機芯，而表面上的滑動式鑽石依舊是其賣點。

寶格麗Divas’ Dream珠寶三問腕表，18K玫瑰金表殼鑲嵌明亮型切割鑽石，搭載自製手上鍊 Calibre BVL 362 Finissimo機芯，限量5只。圖／Bvlgari提供 分享 facebook Divas’ Dream珠寶三問腕表不僅從表圈到扇形表耳、表冠都妝點了鑽石之外，還把報時的啟動按把，做成如精巧的墜飾。圖／Bvlgari提供 分享 facebook 蕭邦Happy Sport Manufacture腕表，共推出3款，表殼為不鏽鋼或玫瑰金，提供鑲鑽設計，價格未定。圖／Chopard提供 分享 facebook

崑崙表限量鐫刻貝多芬第七號

以直線型機芯著稱的崑崙表（Corum）今年依舊在金橋系列上玩花樣，邀來知名電影配樂家Joachim Horsley合作，推出限量腕表。最特別的部分在於這是品牌首次為金橋系列的藍寶石水晶玻璃底蓋裝飾金屬鍍層，還鐫刻了貝多芬第七交響曲部分章節，同時為了這款腕表，崑崙還與音樂盒大廠REUGE攜手，打造獨特表盒，收藏價值亦高。Victorinox的I.N.O.X系列則不斷進化，利用鈦纖維製作表殼，搭配鮮豔的橙色傘繩編織表帶，能在最惡劣的環境下使用，限量200只。

瑞士維氏I.N.O.X系列碳纖維限量版腕表，限量200只，約36,000元。圖／Victorinox 分享 facebook

泰格豪雅呼應55年前經典賽車款

穩坐瑞士智能表大廠寶座的泰格豪雅（TAG Heuer），研發出全新的Calibre Heuer 02機芯，並運用於Carrera系列計時碼表上。為了呼應55年前首次與賽車世界連結的精神，新的腕表回歸1963年將分鐘和小時計時盤分別設於3時和9點鐘位置，小秒盤置於6點鐘方向的設計，這顆新機芯也提升了其續航力，動力儲存比起前作，多了30小時，即使3天不配戴也不會停止走時。

泰格豪雅Carrera Heuer 02計時碼表，藍色表面配藍色皮革表帶，約17萬8,400元。圖／TAG Heuer提供 分享 facebook

宇舶表魔力紅陶瓷腕表曝光

創新材質也將會是鐘表展的一大亮點，宇舶表（Hublot）曝光了全新Big Bang Unico Red Magic魔力紅陶瓷腕表。不僅提升了這項材質的硬度，使其耐刮性更佳外，還是業界第一只的繽紛色陶瓷腕表，相信在鐘表展期間，品牌還會有更多讓人驚豔的腕表新作。

宇舶Big Bang Unico Red Magic魔力紅陶瓷腕表，表殼、表圈皆為紅色拋光陶瓷，全球限量500只，價格未定。圖／Hublot提供 分享 facebook

Oris、真力時齊推青銅表款

另外，青銅材質表殼因為會隨著配戴者的使用習慣呈現古樸質感，所以深受消費者喜愛。Oris延續了2016年第一只青銅腕表的故事，再次呈現Carl Brashear限量碼表。深邃海藍色的表盤和青銅表殼的設計不變，底蓋鐫刻Carl Brashear的名言「被擊倒並非罪過，倒而不起才是罪過」。真力時（Zenith）也將60年代名為「Cairelli」表款重新復刻，設計出Pilot TIPO CP-2飛返計時腕表，機芯具有El Primero自動上鍊導柱輪，並傳承原型表款的43毫米的大表徑，不過最吸引人的仍是採用青銅表殼的配置。

Oris Carl Brashear 計時碼表，青銅表殼與旋入式青銅表冠和按把，限量2,000只，價格未定。圖／Oris提供 分享 facebook 真力時Pilot TIPO CP-2飛返計時腕表，青銅表殼，約26萬5,700元。圖／Zenith提供 分享 facebook

域峰表主打專利 Gucci玩自然

回歸表壇的域峰表（Favre-Leuba）去年憑著多款具專利功能的表款，吸引不少目光。不過透過推出基礎表款也是品牌的方針之一，如Raider Sea King系列復興了品牌潛水表的傳統，加上多邊形表圈和略為枕型的表殼，都是Favre-Leuba的基因，適合當作入門表款的選擇。而時尚品牌Gucci在現任創意總監Alessandro Michele操刀下，腕表的設計元素總不脫離大自然和蟲獸，新的G-Timeless系列也首次採用源於神話故事的貓圖騰於底蓋上；採用繽紛色彩珍珠母貝當表盤的G-Frame系列，是品牌旗下最小巧的表款。

Favre-Leuba Raider Sea King系列（左）與Raider Sea Bird系列，是今年域峰表的新品。圖／瑞博品提供 分享 facebook