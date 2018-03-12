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打開大地的冰箱 新竹喜來登推「部落美食節」

2018-03-12 19:56經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

新竹喜來登打開大地的冰箱 推出「部落美食節」。業者/提供
新竹喜來登打開大地的冰箱 推出「部落美食節」。業者/提供
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新竹喜來登結合在地的山林海味推出「部落美食節」，即日起至4月1日止，於二樓盛宴自助餐廳供應豐盛的部落美食，活動中邀請客座部落主廚以原住民食材，承襲傳統的烹調方式呈現多元的部落風味，讓民眾品嚐道地的原始美饌，享受原汁原味的在地饗宴。

部落美食節供應豐富的風味料理，從冷盤沙拉、酥炸鮮味、燉烤山味、主食熱菜等，道道重現部落的經典美味，像是「酥炸蜂蛹」為過去部落族人獲得營養的來源之一，富有極高的蛋白質，油炸至金黃色澤，口感外酥香內嫩脆，為純正天然的山地美食；「馬告」是部落日常飲食中不可或缺的傳統辛香料，充滿胡椒與薑的香氣，部落耆老將馬告結合山中食材，烹調出許多令人垂涎的獨特風味料理，「馬告山豬肉」外皮酥脆且肥而不膩，搭配馬告調味香氣四溢；「野生羊奶埔豬腳丁」中「羊奶埔」為天然草藥植物，入菜清香又健康，加入豬腳丁清燉帶出豐富膠質，是一道養顏美容的佳餚，因羊奶埔適血路，孕婦不宜食用。

「桂香竹筒飯」選用竹子中香氣最為濃郁的品種「桂竹」，過去耆老們試過多種竹子，其中桂竹做為盛裝食物的器皿最為合適，桂竹筒中有珍貴的竹膜，能將筒內食材包裹得好好的，桂香竹筒飯也為部落經典美食流傳至今；「野味涼拌山蘇」採用風味絕佳、口感滑脆的野生山蘇，山蘇富含膳食纖維，同時也是台灣蕨類植物之冠，一年四季皆可食用，用以涼拌不但可去除苦澀味且清爽不油膩，再加入馬告調味更是別有一番風味。

新竹豐邑喜來登大飯店「部落美食節」從3月8日起至4月1日，於二樓「盛宴自助餐廳」供應，活動期間於自助餐檯提供超過二十多道經典的部落料理，午餐售價每人930元起、晚餐售價每人1,090元起(以上價格需另加一成服務費)。

新竹喜來登打開大地的冰箱 推出「部落美食節」。業者/提供
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