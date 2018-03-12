1歲半珠寶當玩具！ 瑞莎變身精靈為女兒挑Trollbeads
瑞莎受邀出席丹麥串飾珠寶品牌Trollbeads微風廣場專櫃開幕活動，她化身粉紅精靈女王現身，呼應Troll是北歐精靈的意思，並開心自誇：「我超適合當扮成精靈的啊！」本來要同台亮相的女兒Nika因身體不適沒來，瑞莎搶先女兒一步戴上仙女翅膀以及Trollbeads珠飾皇冠過癮，但仍不忘要為女兒挑選珠寶。
瑞莎從Nika出生起就開始幫她收藏珠寶，源自丹麥Trollbeads以串飾著稱，有許多大自然為靈感的造型珠飾，瑞莎為女兒挑選猴子造型珠飾，因為女兒屬猴，而且個性也跟小猴子一樣活潑調皮，因此格外具有意義，除了富有意涵、材質好且不退流行的設計也是她在為女兒挑選珠寶時所在意的。Nika也天生愛珠寶，才1歲就打了耳洞，看到媽媽戴珠寶首飾也都很喜歡，家族團聚時還會要求爸爸、公公婆婆，甚至是家裡的小狗都要「戴珠寶」。瑞莎笑說老公現在買禮物也不容易出錯，因為送珠寶她不會說no，給女兒的珠寶她也可以先戴，等女兒長大還可以輪流戴。
Trollbeads春季新品走入迷幻森林，孔雀班爛羽毛不僅化作銀質鍊墜，也躍上手工琉璃精靈珠，另有特殊氧化處理的高雅水生花，生機勃勃。Trollbeads因採用威尼斯手工琉璃珠、純銀、天然寶石等高級材質，並結合魔法奇幻和自然力量的創作精神，並強調藝術工藝，因而風靡義大利和日本，台灣由法意荷引進近半年迅速展店，定價也與歐洲同步，繼新光三越A8、新光三越南西店、以及微風廣場後，還將南進，開設台中和高雄店，搶攻珠寶迷的心。
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