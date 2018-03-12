1歲半珠寶當玩具！ 瑞莎變身精靈為女兒挑Trollbeads

2018-03-12 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



Trollbeads開幕暨2018春季迷幻森林系列發表會，藝人瑞莎化身成為精靈女王現身代言活動，讓現場粉絲搶拍。記者楊萬雲/攝影 分享 facebook 瑞莎受邀出席丹麥串飾珠寶品牌Trollbeads微風廣場專櫃開幕活動，她化身粉紅精靈女王現身，呼應Troll是北歐精靈的意思，並開心自誇：「我超適合當扮成精靈的啊！」本來要同台亮相的女兒Nika因身體不適沒來，瑞莎搶先女兒一步戴上仙女翅膀以及Trollbeads珠飾皇冠過癮，但仍不忘要為女兒挑選珠寶。

瑞莎從Nika出生起就開始幫她收藏珠寶，源自丹麥Trollbeads以串飾著稱，有許多大自然為靈感的造型珠飾，瑞莎為女兒挑選猴子造型珠飾，因為女兒屬猴，而且個性也跟小猴子一樣活潑調皮，因此格外具有意義，除了富有意涵、材質好且不退流行的設計也是她在為女兒挑選珠寶時所在意的。Nika也天生愛珠寶，才1歲就打了耳洞，看到媽媽戴珠寶首飾也都很喜歡，家族團聚時還會要求爸爸、公公婆婆，甚至是家裡的小狗都要「戴珠寶」。瑞莎笑說老公現在買禮物也不容易出錯，因為送珠寶她不會說no，給女兒的珠寶她也可以先戴，等女兒長大還可以輪流戴。