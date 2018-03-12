搶攻女性市場 米其林推薦「生火腿起司拉麵」登台

2018-03-12 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



Due Italian主廚石塚和生。記者沈佩臻／攝影 分享 facebook 日本Due Italian（ドゥエ イタリアン）海外首間分店今（3/12）登台，一如主廚石塚和生的料理生涯與店名命名：從6間義大利料理主廚兼老闆，毅然決然轉換經營拉麵店；取名Due（義大利文的數字2）則象徵融合西方風格與東方拉麵魂，Due Italian一碗麵兼容和洋風格。

Due Italian曾於2015年至2017年連續3年獲得東京米其林指南推薦拉麵店，2017年10月也曾來台參加百貨日本展、設置快閃店，當時「生火腿起司拉麵」榮登銷售冠軍。主廚石塚和生表示，日本展結束後即萌生在新光三越內拓點的念頭。即日起不用苦等快閃，在新光三越信義新天地A4館B2美食街就吃得到。

此外，Due Italian在日本即鎖定女性市場，有80%客人均為女性，陳設細節及麵體調味上都看得出專為女性設計的巧思，如桌上盛裝著湯匙、筷子的盒子，上方打開就是鏡子，供女性用餐完畢整理儀容、化妝使用；另一方面，人氣冠軍「生火腿起司拉麵」還有輕拉麵版本選擇，選用50%日本國產麵搭上50%的零糖、12卡纖食麵，讓在乎熱量的女性放心品嘗，也一併在台灣開賣，「生火腿輕拉麵」售價375元，「起司輕拉麵」售價305元。

主廚石塚和生提到，除了為女性設計餐點，起司拉麵的滋味也是Due Italian希望傳遞到台灣的拉麵風格。「起司拉麵」金黃色淡麗系湯底以昆布、雞熬煮而成，擺上日本北海道小麥粉製成的拉麵麵條，最後放入兩瓢濃稠馬茲瑞拉起司、撒上蔥花，隨著每一口品嘗，起司漸漸融於湯裡，原本清甜鹽味化為濃厚滋味，卻不厚重膩口。

至於「生火腿起司拉麵」主廚石塚和生以「西班牙伊比利生火腿」取代叉燒肉，風乾後的生火腿不過火，建議可將生火腿泡在湯頭裡，讓湯頭更添層次，售價350元。另推薦「沙拉風番茄冷拉麵」，選用台灣6款不同番茄入料，並依照番茄表皮厚度、口感使用不同切法，咕嚕滑溜的麵體吸附滿滿番茄香氣，仔細翻看可以發現小驚喜，紅潤草莓混在番茄裡畫龍點睛，這一道成功在日本引起話題，台灣也同步販售，售價320元。

什麼原因讓石塚和生從對拉麵「無感」到下定決心專營專營拉麵店？有次日本電視節目的拉麵企畫單元，當時石塚和生遇見被稱為「拉麵之鬼」的佐野實，受佐野實對拉麵、食材態度所感召，節目結束後，產生想製作拉麵的心情，恰巧有人詢問他是否能接手拉麵節目時企畫而成立的拉麵店，他便下定決心，停下手邊所有義大利料理店，不設限地全心投入經營拉麵店。

Due Italian目前在日本有3間門市，今年預計拓點至4間，而台灣是海外首間分店，紅色吧台座位數8席，可於美食街餐桌食用，暫無外帶及訂位服務。

Due Italian台灣首店

3／12下午2點試營運，3／13正式開幕

地點：新光三越信義新天地A4館B2