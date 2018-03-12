親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

台南孝警為養家累垮病逝 辦公桌上一張紙條讓同仁鼻酸

bb.q CHICKEN台灣吃得到！全家店中店原汁原味開賣

2018-03-12 17:23聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

採店中店型式，專人專職提供現做調理。消費者可於店中店BBQ炸雞櫃檯或便利商店櫃檯...
採店中店型式，專人專職提供現做調理。消費者可於店中店BBQ炸雞櫃檯或便利商店櫃檯點餐，還可隨意搭配便利商店裡的飲料、食品於座位區食用。圖／全家便利商店提供
分享
還在看著韓劇「鬼怪」、韓綜「尹食堂」裡的韓式炸雞流口水嗎？韓國當紅炸雞品牌bb.q CHICKEN正式登陸台灣，由全家便利商店導入全新現做調理複合店中店，首店將於3月13日在捷運府中站1號出口旁的全家板農店正式開幕，3月16日將在捷運大坪林站附近的新店慶民店迅速開出第二店，每日販售時段為11：00至22：00。原汁原味引進多種風味的韓式炸雞，讓消費者不用飛出國就能吃得到！

繼2015年開始導入天和鮮物、大樹藥局、吉野家等複合店型之後，全家便利商店看準台灣人愛吃炸雞料理與當紅韓流風潮，今日再宣佈攜手韓國炸雞最大規模品牌bb.q CHICKEN，推出全新韓式炸雞店中店。使用韓國直送祕製醃粉、特色醬料、獨家炸油，搭配台灣的大成雞肉，於店內由專人專職進行現做調理。炸雞不膩口、不沾手的秘技是使用乾、濕、乾三層醃製法，並用165度低溫油炸，所以能外表金黃酥脆、內層鮮嫩多汁，即使冷掉也好吃。

首波推出原味黃金橄欖炸雞、調味炸雞、副食等8種餐點組合，規格為適合1至2人食用的份量，價格從99至229元。原味部份包含黃金橄欖炸雞、雞柳；調味炸雞則有秘製、辣味、蜂蜜蒜味、起司四種口味，並提供薯條、韓式炸年糕兩種副食。另外，可再以20元優惠價格加購韓國餐桌必備的醃蘿蔔。慶祝開幕，3月13日至3月23日只要購買炸雞餐，即可免費獲得可樂或雪碧350ml乙瓶；同時為讓民眾輕鬆體驗韓國特有的「雞啤文化」，只要購買炸雞餐可再享指定酒類飲料9折優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全家便利商店宣佈攜手韓國炸雞最大規模品牌bb.q CHICKEN，導入全新現做調...
全家便利商店宣佈攜手韓國炸雞最大規模品牌bb.q CHICKEN，導入全新現做調理複合店型。圖／全家便利商店提供
分享
韓國炸雞霸主bb.q CHICKEN登台，秘製炸雞、黃金橄欖雞柳為特色必點。記者...
韓國炸雞霸主bb.q CHICKEN登台，秘製炸雞、黃金橄欖雞柳為特色必點。記者黃筱晴／攝影
分享
首波推出原味黃金橄欖炸雞、調味炸雞、副食等8種餐點組合，價格從99至229元。圖...
首波推出原味黃金橄欖炸雞、調味炸雞、副食等8種餐點組合，價格從99至229元。圖／全家便利商店提供
分享

便利商店全家便利商店

相關新聞

米其林必比登激推台北美食 網友精選10家推薦先吃

2018-03-12 16:36

1歲半珠寶當玩具！ 瑞莎變身精靈為女兒挑Trollbeads

2018-03-12 18:49

搶攻女性市場 米其林推薦「生火腿起司拉麵」登台

2018-03-12 17:24

白色情人節表達愛意！選好禮物讓另一半驚喜

2018-03-12 15:20

FinTech創新 元大證券推刷臉下單

2018-03-12 14:55

白色情人節將來！你知道「回禮」有這些涵義嗎

2018-03-12 14:08

孫芸芸變名模 紐約街頭上演換衣秀

2018-03-12 12:42

平價也能有高質感 UNIQLO設計師系列新品開賣

2018-03-12 12:34

超商餐飲再進化 全家吃得到韓式現炸炸雞

2018-03-12 12:27

超商店員也要會炸炸雞？ 全家：專人專炸

2018-03-12 12:27

無印良品逾百項商品 今起降價5％~30％

2018-03-12 11:27

一上架就秒殺！ Off-White限定系列台北也買得到

2018-03-12 11:10

台北米其林指南誰摘星？ 外界預測14家餐廳呼聲最高

2018-03-12 11:08

影／新竹刮草莓炫風 想吃草莓甜點看這裡

2018-03-12 10:28

向白手起家致敬 LEXUS LS 350見證你的輝煌

2018-03-11 21:35

想說什麼就穿什麼 標語潮流不退燒

2018-03-11 17:08

TGI FRIDAYS端3道新排餐 最低590元起

2018-03-11 17:07

吃一口就近百元！美福牛排館推36個月熟成伊比利火腿

2018-03-11 17:07

3大飯店Buffet推新菜 米其林、直送海鮮吃到飽

2018-03-11 16:00

大秀逆天長腿 楊冪化身時尚白雪公主

2018-03-11 14:04

白色牡蠣殼創作「貝之船」日本藝術家受邀麻豆展出

2018-03-11 12:09

就是要有態度！運動品牌跨界潮流指摽

2018-03-11 11:33

你們還有在賣這種車嗎？保時捷的鼠象之爭

2018-03-11 10:37

氣墊粉餅 春天強勢回歸

2018-03-10 23:47

迎接夏季 淨白美肌開工了

2018-03-10 23:47

春櫻入菜 3、4月浪漫限定

2018-03-10 23:41

一圖秒懂！日韓賞櫻最前線懶人包

2018-03-10 18:44

全球僅999部！RANGE ROVER SV COUPÉ日內瓦車展亮相

2018-03-10 18:17

團購美食聯合抗漲！方便料理包、速食銅板價就能入手

2018-03-10 18:16

全台首間PlayStation概念店開幕 玩家瘋狂

2018-03-10 18:16

再等5天！東京櫻花15日提早開花 大阪21日接力

2018-03-10 18:13

超模演繹經典格紋 真摯擁抱親友的畫面好美

2018-03-10 18:13

KeyWear新品 探索春季的多彩時尚

2018-03-10 18:13

金裕貞和小熊晚安膠囊比可愛 睡美人養成女神肌

2018-03-10 14:32

頒獎季亮眼小清新 瑟夏羅南的紅毯奇幻旅程

2018-03-09 23:35

潔西卡艾芭愛鞋！Alexandre Birman台北開快閃店

2018-03-09 23:32

「剪刀」即時餐 20分鐘上菜

2018-03-09 21:58

人氣電影、電視劇加持！經典名表再掀話題

2018-03-09 19:59

看球賽必吃的第一美食是它！富藝旅首間館外餐廳開幕

2018-03-09 19:57
看更多

熱門文章

雙北吃到飽月票出爐！ 1280元暢搭捷運、公車

2018-03-12 11:02

你出國帶這個做啥？被海關沒入 最冤是這項

2018-03-12 10:00

他畢業後不想去大陸工作 女友罵沒上進心吵到分手

2018-03-12 09:42

第一名果然是它！ 十大消失會讓人類崩潰的東西

2018-03-12 08:40

唐綺陽星座運勢週報：金牛 工作積極讓人驚艷 處女 財運佳

2018-03-12 07:34

「換妳多付1塊」 男友超嚴格AA制讓她狠斷5年情

2018-03-12 11:29

全台溫暖陽光！日夜溫差逾10度 周四前天氣穩定

2018-03-12 05:01

天空為限周塔羅(下)／天秤座 工作喜悅、豐收的時刻

2018-03-12 09:02

孫芸芸變名模 紐約街頭上演換衣秀

2018-03-12 12:42

超商餐飲再進化 全家吃得到韓式現炸炸雞

2018-03-12 12:27

1280元暢搭捷運公車 雙北市庫一年須貼9.4億

2018-03-12 14:04

禁用塑膠吸管？ 他們都怕卡「管」

2018-03-12 14:29

台東周日「多雲有雪」？ 氣象局網站出現驚人預報

2018-03-12 16:55

影／雙北30日交通票1280元 民眾多呼划算

2018-03-12 11:52

網購超商取貨困擾多 「曾有一箱活蟑螂」

2018-03-12 00:29

米其林「幫高調」 國稅局盯人氣小吃

2018-03-12 00:29

鼻子過敏有救了！ 醫師出招讓妙齡女告別流鼻水

2018-03-12 14:46

印製成本高 電子計算機發票明年要禁

2018-03-12 00:29

雙北推定期票 每日42元暢搭捷運、公車

2018-03-12 11:33

無印良品逾百項商品 今起降價5％~30％

2018-03-12 11:27

吳德榮：周四起短暫雨 周六北台灣轉涼

2018-03-12 07:33

家人關係／何謂幸福

2018-03-12 06:00

女性臉譜／大姊

2018-03-12 06:00

親子教養／最後一名的媽媽

2018-03-12 06:00

小資注意！雙北捷運公車1280元月票 明即可設定

2018-03-12 15:26

今日星座運勢／牡羊 人際運勢佳 請避免借貸關係

2018-03-12 00:00

台北米其林指南誰摘星？ 外界預測14家餐廳呼聲最高

2018-03-12 11:08

國旅市場萎縮？ 交通部：高跟鞋、透明步道等不再蓋

2018-03-12 12:51

天空為限周塔羅(上)／獅子座 桃花開滿樹的一週

2018-03-12 08:51

立委：台鐵再有重大事故 高層須有人下台

2018-03-12 10:35

超商店員也要會炸炸雞？ 全家：專人專炸

2018-03-12 12:27

向白手起家致敬 LEXUS LS 350見證你的輝煌

2018-03-11 21:35

交通定期票提高搭乘率？ 學者認效果不大

2018-03-12 14:16

米其林必比登激推台北美食 網友精選10家推薦先吃

2018-03-12 16:36

棲地遭破壞...蝙蝠遷居國道 交部首啟動施工監測機制

2018-03-12 02:38

知名名牌保養品廣告誇大不實 你買過嗎？

2018-03-12 13:02

20年慘痛潰瘍史 促名醫林肇堂救己也救人

2018-03-11 20:52

立委質疑「跳電機場」 賀陳旦：未承諾桃機永不跳電

2018-03-12 10:54

1280元雙北交通定期票 前交通局長：愈遠愈划算

2018-03-12 15:52

1280元大眾運輸吃到飽 雙北定期月票明開賣

2018-03-12 11:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top