bb.q CHICKEN台灣吃得到！全家店中店原汁原味開賣

2018-03-12 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



採店中店型式，專人專職提供現做調理。消費者可於店中店BBQ炸雞櫃檯或便利商店櫃檯點餐，還可隨意搭配便利商店裡的飲料、食品於座位區食用。圖／全家便利商店提供 分享 facebook 還在看著韓劇「鬼怪」、韓綜「尹食堂」裡的韓式炸雞流口水嗎？韓國當紅炸雞品牌bb.q CHICKEN正式登陸台灣，由全家便利商店導入全新現做調理複合店中店，首店將於3月13日在捷運府中站1號出口旁的全家板農店正式開幕，3月16日將在捷運大坪林站附近的新店慶民店迅速開出第二店，每日販售時段為11：00至22：00。原汁原味引進多種風味的韓式炸雞，讓消費者不用飛出國就能吃得到！

繼2015年開始導入天和鮮物、大樹藥局、吉野家等複合店型之後，全家便利商店看準台灣人愛吃炸雞料理與當紅韓流風潮，今日再宣佈攜手韓國炸雞最大規模品牌bb.q CHICKEN，推出全新韓式炸雞店中店。使用韓國直送祕製醃粉、特色醬料、獨家炸油，搭配台灣的大成雞肉，於店內由專人專職進行現做調理。炸雞不膩口、不沾手的秘技是使用乾、濕、乾三層醃製法，並用165度低溫油炸，所以能外表金黃酥脆、內層鮮嫩多汁，即使冷掉也好吃。

首波推出原味黃金橄欖炸雞、調味炸雞、副食等8種餐點組合，規格為適合1至2人食用的份量，價格從99至229元。原味部份包含黃金橄欖炸雞、雞柳；調味炸雞則有秘製、辣味、蜂蜜蒜味、起司四種口味，並提供薯條、韓式炸年糕兩種副食。另外，可再以20元優惠價格加購韓國餐桌必備的醃蘿蔔。慶祝開幕，3月13日至3月23日只要購買炸雞餐，即可免費獲得可樂或雪碧350ml乙瓶；同時為讓民眾輕鬆體驗韓國特有的「雞啤文化」，只要購買炸雞餐可再享指定酒類飲料9折優惠。