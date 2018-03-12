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米其林必比登激推台北美食 網友精選10家推薦先吃

2018-03-12 16:36聯合新聞網 DailyView網路溫度計

米其林都說讚，還不快跟上！

《米其林指南》日前宣布台北地區「必比登推介」名單，也就是米其林評審團選出滿足當地物價、消費力的經濟實惠美食，台灣以每人平均消費1000元上下為標準，雖然和一般認知的米其林星等評比不同，但獲得名單推薦，好吃程度不用多說了！（擦口水）

「必比登推介」台北地區共36家美食，便宜至夜市小吃、高貴至名廚餐廳，今日DailyView網路溫度計就用《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，究竟真正的鄉民、網友最推哪幾家，還不快筆記跟上搶吃美食啦～

NO.10　麵食／廖家牛肉麵

堅持40年的好味道！位在台北精華地段大安區金華街的廖家牛肉麵主打清燉牛肉麵和滷味，已是第三代接棒傳承，每天都選用台灣在地的溫體牛，取牛骨、牛油熬湯，味道濃香而不膩，搭配店家自調配的酸菜或是蒜頭，迸出新滋味！此外滷味也是不少網友推薦，看那醬汁濃黑入色、吸飽湯汁的滷菜先吃給我來一盤啊！

網友這麼說：

「濃而不膩的湯底到滷嫩入味的牛肉塊，上面點綴整齊的空心菜，當然不用講還有隱藏版本的滷味小菜。」

「非常好吃，湯頭非常不錯，不會死鹹，肉也很有嚼勁。」

NO.9　小吃／豬肝榮仔

作為寧夏夜市唯二入圍的老攤位豬肝榮仔開店超過60年，從大稻埕風光時期開始發跡，目前已傳到第三代手上，小小的攤位上賣了豬肝、豬肚、肉粽等簡單卻又不平凡的道地台灣美食，愛吃豬肝的都知道，火侯和熟度需要嚴格控管，否則不是過老就是太多血，而他們主打厚實豬肝，吃來軟嫩不腥，征服不少饕客挑剔的嘴。

網友這麼說：

「豬肝榮的豬肝超粉嫩，湯頭也很好喝。」

「寧夏夜市要吃哪一攤才算內行？豬肝湯就是豬肝榮仔 連勝文有去working stay。」

NO.8　台菜／我家小廚房

以主廚特製菜單為主，我家小廚房位在民生社區的一列列住宅中，絲毫不起眼的店面僅能容納3、4桌客人，且只靠一位媽媽撐全場，每一樣菜都是主打，更掌管海裡游的、陸上跑的、田裡種的，親自挑貨、料理就為維持品質，加上因為出身關係，料理還多有湖南口味，鹹、甜、辣、酸通通滿足，不少人一試成主顧，還得慢慢等預約呢！

網友這麼說：

「雖然沒有大菜，但是每道料理都讓人百吃不厭....當之無愧～」

「我去過8家耶，我家小廚房有推薦，真的是媽媽味，好親切！」

2018米其林必比登推薦夜市街頭美食，饒河街美食三家入選，包括：福州世祖胡椒餅。...
2018米其林必比登推薦夜市街頭美食，饒河街美食三家入選，包括：福州世祖胡椒餅。記者林俊良／攝影
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NO.7　小吃／福州世祖胡椒餅

相信去過饒河夜市的人一定都知道有一家必排隊的胡椒餅，攤位就佇立在夜市東邊入口處，顯眼的人龍和香氣，就知道胡椒餅該買了。主打拳頭大、銅板價的焦香胡椒餅，一顆顆白嫩貼在窯爐邊上，咬開焦脆的麵皮，爆漿的肉汁噴湧而出，兩者混合簡直絕配，逛夜市怎能不邊走邊吃，一顆胡椒餅根本讓人停不下來狂吃！

網友這麼說：

「外皮吃起來很酥脆紮實~帶點烤過的古早味~」

「一律現做現賣，吃起來皮薄香脆，餡料肉汁淋漓且充滿辛香胡椒味。」

NO.6　麵食／老山東牛肉家常麵店

開店一甲子的老山東牛肉麵就座落在年輕有活力的西門町商圈、那棟陪伴不少人成長的萬年大樓地下一樓，牛肉麵吃的是青春、品的是回憶，如此隱密到不能再隱密卻還是被挖出來，就知道該是多麼記憶中的美味，除了主打的牛肉麵外，水餃、牛筋凍更是受歡迎，老闆堅持小火慢熬的大骨湯搭配Q彈有勁的麵和牛肉，滋味要忘記都Hen難！

網友這麼說：

「從手工麵條到牛肉，再到小菜都有著紮實道地的真功夫，入口就是跟別家的不一樣。」

「是很多人高中時期懷念的好味道，現在當然還是好吃的不得了！」

NO.5　台菜／美麗餐廳

被米其林獲選為「必比登推介」之一的美麗餐廳，主打「菜單無價錢」的風格，但並非店家隨意喊高價，而是依照客人人數、用餐量調整，非常適合家庭聚會或是好友小聚。店面隱身在行天宮站附近的巷弄內，主打常見的台式料理，菜脯蛋、魷魚螺肉蒜等，就連佛跳牆、紅蟳冬粉也都是受歡迎品項，每到過年過節想訂還不一定有呢～

網友這麼說：

「我心目中的米其林料理是：美麗餐廳的佛跳牆，每逢過年檔期一定要提前預訂。」

「第二代經營者堅持以自家食譜烹調，呈現道地的台灣口味。」

NO.4　麵食／清真中國牛肉館

牛肉麵是台灣值得驕傲的小吃之一，更成為不少外國旅客、明星訪台必吃美食，位在國父紀念館附近的清真中國牛肉麵食館主打牛肋腩、板腱、頸脖頭肉3種肉品的牛肉麵，且湯頭熬煮從不關火，就為了保留牛肉清甜精華，而除了麵食外，不少人也必定會點一份斤餅搭配甜麵醬、大蔥，純手工擀麵讓麵皮越嚼越香，越吃越涮嘴！

網友這麼說：

「這間六十年麵店別具風味，值得前往一嘗！」

「尤其在冬夜，用砂鍋盛的牛肉麵，看就全身溫暖起來。」

NO.3　麵食／劉山東牛肉麵

打敗永康、林東芳獲得不少人討論的劉山東牛肉麵，傳承兩代開店超過一甲子，從台北車站新光三越旁的小攤子到店面，坐落在開封街的小店面，座位數不多，卻是不少上班族、計程車司機的用餐好選擇，靠牛骨燉熬而成的湯底，加上如筷子一樣粗的麵條，搭配鮮嫩的牛肉，揚名國際的牛肉麵上桌了！

網友這麼說：

「一陣子就要去報到，真的是內行的才會知道唷～牛肉麵控必訪～」

「我心目中的米其林料理是開封街劉山東牛肉麵… 撒在上面的蒜苗具有畫龍點睛的效果，超讚！」

NO.2　京菜／宋廚菜館

看到那焦糖色、油亮油亮的鴨皮，你怎能不流口水！原全聚德的北京菜名店「宋廚菜館」隱身在消費競爭激烈的信義區街巷內，適合多人同享美食，價位屬於中上等級，但據悉預約電話史上最難打，想吃得等上1、2個月，否則就要靠平日或是運氣了，而店內最知名的就屬那正宗北平烤鴨，「咖ㄘ咖ㄘ」的酥脆聲，天啊，我先擦一下口水（吸），這可是受到網友推崇台灣最棒、最好吃烤鴨之一唷！

網友這麼說：

「全台灣最難訂的北京烤鴨~~」

「很多人光臨宋廚，全為一嚐那以傳統炭爐烤製、皮脆肉嫩的烤鴨。」

NO.1　台菜／雙月食品

位處捷運善導寺站和立法院附近的「雙月食品」，佔據台北黃金地段卻主打平價美食，以各式燉湯為主，搭配親民價的中藥滷味、麵線、油飯、滷肉飯等，其中何首烏雞湯、麻油燉雞湯等料多味香，每一樣端上桌都像是要溢出來一般，但店家座位數不算多，且每天數量有限，因此一到用餐時刻總是要排隊等待。

網友這麼說：

「雙月食品社每天客人都滿滿滿，我最愛他們的雞湯，每1碗都有4大塊雞腿肉。」

「健康、養生、用料實在、新鮮好吃，價格又便宜，真的超級推薦喔！」

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更多主題趣味調查報導，請詳見>>> 米其林必比登推36家台北美食　吃貨網友精選Top 10！【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網 http://dailyview.tw 》；《DailyView網路溫度計粉絲團 www.facebook.com/DailyView.tw》未經授權，請勿轉載！】

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年03月09日至2018年03月08日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『米其林必比豋推介台北美食』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

米其林夜市烤鴨

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