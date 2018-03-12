FinTech創新 元大證券推刷臉下單

2018-03-12 14:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



刷臉時代，元大證券也跟上臉部辨識Face ID這波熱潮，「刷臉下單」服務再也不需擔心忘記密碼而無法下單，也省去忘記密碼的窘境，刷臉即可快速使用iPhone X登入「行動點金靈」、「元大行動精靈」及「元大萬事通」等iOS App。其中身份辨識係透過 TrueDepth 相機系統對應面孔構成特徵的高精準技術，同時以Secure Enclave才可取得的金鑰加密裝置保障使用者隱私，提供投資人更快更安全的直覺操作使用經驗。

元大證券表示，投資人有年輕化趨勢，尤其是使用行動裝置交易比率已遠遠超越非行動裝置。拜科技所賜，線上線下雙向打通，讓投資變得更輕鬆，客戶只要透過行動App即可完成開戶、交易，且可隨時查詢帳務及資金流向，此外，還有財經新聞及直播視頻等投資資訊即時提供給投資人，一手掌握投資大小事。

近期股市活絡及消費旺季，有資金需求的人大舉浮現，透過股票借貸的客戶明顯增溫，投資人只要手上擁有股票，即可透過「元大萬事通App－借貸通」最快2小時靈活取得資金。

元大證券一直專注FinTech創新，緊隨著資訊科技的滲入，積極開發創新應用服務有成，領先業界推出指紋辨識登入功能，並將行動下單擴大至穿戴式裝置，提供投資人更多元、更便捷的使用環境；再加上立法院於去年底剛完成修法三讀通過的監理沙盒「金融科技發展與創新實驗條例草案」給予金融創新更多的實驗空間，在一定的風險控管下，藉由沙盒實驗，以科技創新方式發展金融商品或服務，元大證券為投資人打造數位金融環境將更上一層樓。